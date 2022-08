Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching ist bereit für den nächsten Schritt

Von: Robert M. Frank

250 Spiele für Haching: Markus Schwabl bestreitet gegen Heimstetten eine ganz besondere Partie. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching startet als Favorit und mit Selbstvertrauen ins Landkreis-Derby an diesem Dienstag (19 Uhr) gegen den SV Heimstetten. Rechtsverteidiger Markus Schwabl wird derweil im S-Bahn-Derby ein Jubiläum feiern.

Unterhaching – Die Hachinger sind nach den drei Saisonsiegen zum Saisonstart inklusive des Auswärtssieges zuletzt beim FC Augsburg II derzeit nicht nur in der Tabelle der Regionalliga Bayern die Nummer eins. Sondern auch im anstehenden S-Bahn-Derby gegen den SV Heimstetten an diesem Dienstagabend um 19 Uhr im Unterhachinger Sportpark ist die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner der klare Favorit unter den beiden Landkreis-Teams.

SpVgg Unterhaching gegen SV Heimstetten: SVH kommt mit breiter Brust nach Haching

Zwar haben sich die Heimstettner zuletzt mit zwei Siegen in Serie im bayerischen Toto-Pokal (8:7 nach Elfmeterschießen gegen Brunnthal) sowie einem 5:2 in der Liga gegen Aschaffenburg die ersten beiden Erfolgserlebnisse erarbeitet. Dennoch sieht sich Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti für die Partie gegen den 14. der Regionalliga Bayern im Vorteil.

Seine Mannschaft sei für das Derby nach dem makellosen Saisonstart insbesondere mental gut vorbereitet. „Wir haben gegen Augsburg eine sehr gute, konzentrierte Leistung gezeigt und uns die drei Punkte verdient. Wir wollen den Schwung aus den letzten drei Siegen in der Liga jetzt mitnehmen und auch heute überzeugen“, blickt Kasparetti auf das Heimspiel voraus. Heimstetten habe am Wochenende auch gewonnen und komme mit viel Selbstbewusstsein ins Stadion. „Den Zahn wollen wir ihnen von der ersten Sekunde an ziehen und vor unseren eigenen Fans den nächsten Schritt machen“, sagt Kasparetti.

SpVgg Unterhaching: Personell nahezu unverändert

Bei den vergangenen Aufeinandertreffen haben sich die Hachinger gegen die Konkurrenz aus dem Münchner Norden allerdings stets relativ schwer getan. Das Hinspiel der Saison 2021/22 hatte die SpVgg im August 2021 auswärts mit 2:0 gewonnen. Und beim kuriosen Rückspiel rund drei Monate später im Unterhachinger Sportpark nach zwei umstrittenen Platzverweisen für den SVH hatte die SpVgg einen Heimsieg mit zeitweise zwei Mann in Überzahl nur mit Müh und Not über die Ziellinie gebracht. Am Ende hatte sie die Nase nur knapp mit 4:3 vorne.

Aus personeller Sicht bleibt bei der SpVgg im Vergleich zum jüngsten Auswärtssieg in Schwaben fast alles unverändert. Lediglich der in Augsburg verletzungsbedingt wegen einer Knieverletzung früh ausgewechselte Ben Westermeier wird diesmal fehlen. Markus Schwabl indes feiert ein ganz besonderes Spiel im S-Bahn-Derby. Der 31-jährige Rechtsverteidiger wird gegen Heimstetten sein 250. Spiel im Trikot der Hachinger Profis bestreiten. Mit Ausnahme von drei kurzen Gastspielen in anderen Vereinen beim TSV 1860 München (2013-2014) sowie beim VfR Aalen und bei Fleetwood Town (2015-2018) spielt Schwabl mittlerweile seit 2009 im Unterhachinger Sportpark. Zuvor war der Defensivspieler acht Jahre lang in den Jugendmannschaften der SpVgg aktiv gewesen.(Robert M. Frank)