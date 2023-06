Haching-Held Wagner besteht Prüfung zur A-Lizenz und legt Pause ein

Erst mal runterkommen und alles sacken lassen: Hachings entkräfteter und scheidender Aufstiegstrainer Sandro Wagner. © IMAGO/Ulrich Wagner

Als sich die große Aufstiegs-Euphorie gelegt hatte, wurde vor allem eines spürbar: Müdigkeit! Am Tag nach dem Happy End in der Relegation gegen Cottbus (2:0) fasste Sandro Wagner einen weitreichenden Entschluss.

Unterhaching – Der scheidende Erfolgstrainer der SpVgg Unterhaching legte sich fest, dass er die nächste sportliche Herausforderung erst mit ein bisschen Abstand annehmen werde. „Ich will jetzt einfach nur ein Jahr hospitieren und lernen. Ich brauche Urlaub und Ruhe“, sagte er: „Das war alles zu viel, auch mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt weniger.“

Zwei Jahre war Wagner (35) in Haching an der Seitenlinie gestanden. Es war seine erste Trainerstation. Zuletzt hatten Medien spekuliert, dass der frühere Nationalstürmer den FC Liefering, das österreichische Farmteam von Red Bull Salzburg, übernehme. „Meine Zukunft ist sch… egal“, sagte Wagner barsch: „Ich gehe nicht zu Liefering.“

SpVgg Unterhaching: 200 Polizeibeamte bei Relegation im Einsatz

Derweil veröffentlichte die Polizei ihren Bericht nach den unschönen Szenen, für die am Sonntag vor allem die schlechten Verlierer im Fanblock von Energie Cottbus gesorgt hatten. Bereits vor dem Anpfiff seien Pyro-Zündler auffällig geworden, auch auf Hachinger Seite. In diesem Zusammenhang sei es zu zwei Festnahmen gekommen und zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Ferner heißt es im Polizeibericht: „Auch während des Spiels kam es immer wieder zu Störungen, unter anderem durch Sachbeschädigungen und Becherwürfe. In der zweiten Halbzeit versuchten mehrere Gastfans auf das Spielfeld zu gelangen. Dabei wurden Ordner angegriffen und Pyrotechnik und andere Gegenstände auf Polizeikräfte geworfen. Die Fangruppe wurde durch den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray aufgehalten. Dabei wurden insgesamt 24 Gastfans durch Pfefferspray verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Das Spiel wurde kurzzeitig unterbrochen.“

Besuch des Ex-Spielers: Karim Adeyemi feierte mit den Schwabls (o.), Simon Skarlatidis (u.) sorgte mit seinem Tor für die Entscheidung. © IMAGO/Sven Leifer

Nach Spielende, gegen 15.15 Uhr, sei es erneut zu Vorfällen im Stadionumfeld gezündet worden. Die Ermittlungen wegen der geschilderten Delikte führt die Münchner Kriminalpolizei. Bislang sind mehr als 15 Tatverdächtige bekannt. Insgesamt 200 Polizeibeamte seien am Sonntag rund um das Spiel im Einsatz gewesen.

SpVgg Unterhaching: Wagner besteht Prüfung zur A-Lizenz

Das alles muss Wagner nicht mehr kümmern. Seine Zeit bei der Spielvereinigung endete mit der Aufstiegsparty am Sonntag. Am gestrigen Montag stand für ihn erst die Prüfung für die A-Lizenz in Frankfurt auf dem Programm („bestanden“), danach ging es weiter nach Bremen – als ZDF-Kommentator beim Ukraine-Länderspiel.

Und die Spieler? Die hatten angekündigt, die Aufstiegssause nahtlos auf Mallorca fortsetzen zu wollen. Ähnlich wie nach dem feststehenden Meistertitel. Anstatt ins Trainingslager zu gehen, verriet Stürmer Patrick Hobsch, hätte sich das Team „drei Tage die Birne vollgesoffen“.

Wagner hatte am Sonntag noch in Aussicht gestellt, der Mannschaft nach „Malle“ hinterher zu reisen. „Am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann“, sagte er: „Augen auf!“ Die Alternative lautete: Augen zu. Durchaus möglich, dass die Müdigkeit siegte und Wagner erst mal dieses Programm fährt: Füße hoch, schlafen – und Hachings traumhafte Saison Revue passieren lassen. (ulk)