Wagner schießt gegen Ausbildung von 1860 und FC Bayern: „Würde meine Kinder nicht dorhin schicken“

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Liebt seinen Job: Sandro Wagner. © Sven Leifer

Sandro Wagner übernahm gleich bei seiner ersten Station als Cheftrainer die Profimannschaft der SpVgg Unterhaching. Dabei veränderte er in seinem ersten halben Jahr einiges.

Unterhaching - Eigentlich sollte Sandro Wagner im Sommer die U19 der SpVgg Unterhaching übernehmen. Doch es kam bekanntlich anders. Nach nur zwei erfolgreichen Relegationsspielen mit der A-Jugend wurde der Ex-Bayern-Star zum Cheftrainer der Profimannschaft befördert.

Wagner übernahm die Nachfolge von Arie van Lent nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern. Bei seinem Amtsantritt traf der 34-Jährige jedoch auf eine völlig defekte Mannschaft. „Wir haben schwierige Umstände vorgefunden. Einige Spieler waren untereinander verkeilt, das war keine Mannschaft“, erklärt Wagner im Interview „SZ“.

SpVgg Unterhaching: Sandro Wagner räumt nicht nur auf dem Platz auf

Doch auch von den schwierigen Startbedingungen ließ sich der Ex-Nationalspieler nicht beeindrucken. Mit unkonventionellen Methoden versuchte Wagner aus der Mannschaft wieder ein Team zu formen. So brachte der neue Coach zum Abendessen einen Rucksack mit, in den jeder Spieler einen Zettel legen sollte, wo drauf steht, was ihn stört. Laut Wagner war in jedem Bereich etwas Kritisches dabei. „Wir haben das vor allen besprochen, und am zweiten Abend war das eine andere Mannschaft“, erklärt Wagner.

Doch nicht nur in der Spielerführung veränderte der dreimalige Deutsche Meister einiges. So wurden zum Beispiel die Kabinen rundum erneuert. „Der Kabinengang war dunkel, leere Flaschen standen herum. Jetzt leuchtet eine LED-Lampe auf das Haching-Emblem. In der Kabine waren noch Sachen drin von Spielern, die gar nicht mehr hier sind, die Spinde waren Müllhalden“, sagt der 34-Jährige. Jetzt hänge laut Wagner in der Kabine ein alter Fernseher von ihm, auf dem sich die Spieler Spielszenen anschauen können, anstatt „aufs blöde Handy oder in die Luft zu schauen“.

Sandro Wagner würde seine Kinder nicht zu Bayern oder Sechzig schicken

Doch damit nicht genug. Aus einem Materiallager wurde ein Stüberl, indem die Jungs sich wie zu Hause fühlen können. „Wir haben versucht, Mauern einzureißen“, erklärt Wagner die Veränderungen. Im Vordergrund stehen bei der SpVgg dabei nicht die Ergebnisse, „sondern die Entwicklung junger Spieler“. Immerhin kommen bei den Vorstädtern in den obersten vier Ligen die meisten U19-Spieler zum Einsatz. Daher sieht Wagner in der Spielvereinigung auch den perfekten Verein für Talente. „Wenn Sie mich fragen, wo ich meine Kinder hinschicken würde: nicht zu Bayern, nicht zu Sechzig, sondern zu Haching. Du hast hier eine Nische. Wie schnell schaffst du es hier in den Profifußball? Bei Bayern kommt ein Fünfzehnjähriger aus den USA. Bei Sechzig ist die Ausbildung sehr, sehr verbissen“, zeigt der Trainer die Vorzüge des Regionalligisten auf.

Doch nicht nur für Talente, sondern auch für Wagner selbst ist Unterhaching der derzeit perfekte Ort. „Es ist ein Jackpot, hier trainieren zu dürfen. Ich bin auf der höchsten Ebene, auf der ich ohne abgeschlossene Fußballlehrer-Ausbildung trainieren kann. Und ich kann mich voll mit dem Weg des Vereins identifizieren“, schwärmt er von seinem Arbeitgeber. Wie lange Wagner noch, für die SpVgg an der Seitenlinie steht, kann er dabei noch nicht beantworten. „Ich weiß wirklich nicht, was in dreieinhalb Jahren ist. Und meinen Job würde ich genauso energisch machen, wenn ich in einer Woche weg wäre.“ (kk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA