SpVgg Unterhaching: Scharfschütze Skarlatidis

Von: Robert M. Frank

Zielstrebig: Simon Skarlatidis (blau; im Zweikampf mit Timo Sokol) ist in Hankofen blendend aufgelegt. © Sven Leifer

Es war das erste Spiel nach der Ankündigung von Cheftrainer Sandro Wagner, die Hachinger nach Saisonende zu verlassen. Neben dem Hachinger Auftritt in Hankofen stand deshalb vor allem eine Aussage von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl im Fokus. „Unser U19-Trainer wird Nachfolger von Sandro“, sagte Schwabl bei der Pressekonferenz. Damit war Marc Unterberger gemeint. Der 34-Jährige ist aktuell Trainer der U19-Junioren-Bundesligamannschaft der SpVgg und langjähriger Mitarbeiter des Vereins. Er hat mehrere Hachinger Junioren-Mannschaften in den höchsten deutschen Spielklassen trainiert.

Unterhaching – Zuvor hatte sich der Tabellenführer der Regionalliga Bayern in einem temporeichen Spiel bei den abstiegsbedrohten Niederbayern vor einer großen Dorf-Kulisse von 1250 Zuschauern mit einer kampfstarken Leistung rund um seinen erneut blendend aufgelegten Doppeltorschützen Simon Skarlatidis durchgesetzt. In der ersten Hälfte begannen die Hachinger stark, nach einer Flanke von Skarlatidis köpfte Manuel Stiefler knapp rechts am Tor der Platzherren vorbei (2.). Und auch Hachings Angreifer Mathias Fetsch setzte eine mustergültige Hereingabe von rechts von Markus Schwabl per Kopfball neben das Tor (7.). Beim dritten Anlauf klappte es dann: Einen Heber in den Strafraum nahm Skarlatidis in der Drehung mit und erzielte aus spitzem Winkel im Nachfassen die Führung (14.). Patrick Hobsch hätte in Folge fast den zweiten Treffer erzielt, der Stürmer zielte jedoch alleine vor dem Hankofener Schlussmann Sebastian Maier am kurzen Pfosten vorbei (19.).

Löst im Sommer Sandro Wagner ab: Hachings U19-Trainer Marc Unterberger © Archiv

Nach der starken Hachinger Anfangsphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – und auch die Heimelf kam zu ihrer ersten Gelegenheit, Vincent Ketzer scheiterte per Distanzschuss an Hachings Torwart René Vollath (20.) und David Vogl schoss knapp daneben (21.). In diesem Tempo ging es dann zunächst weiter: Zunächst gelang Skarlatidis mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumkante in den Winkel das 2:0 für die Gäste (25.). Im nächsten Angriff nach dem Anstoß hämmerte Veron Dobruna den Ball per Fallrückzieher an den Querbalken des Hachinger Gehäuses (26.), Ketzer traf für die Heimelf wenig später aus spitzem Winkel ans Außennetz (35.). Auf der Gegenseite schoss Skarlatidis über das Tor (42.).

In der zweiten Hälfte kamen dann nach einem heftigen Regenguss auf beiden Seiten nicht mehr so viele Chancen zustande. Ketzer bei den Platzherren (54.) und der eingewechselte Sebastian Maier bei den Hachingern bei einem Freistoß (78.) verpassten jeweils das Tor. Und kurz vor Schluss entschärfte Vollath mit einer Parade bei einem Schuss von Brian Wagner die letzte Großchance der Partie (80.) und hielt den Auswärtssieg fest. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg“, zog ein zufriedener Hachinger Co-Trainer Thomas Kasparetti Bilanz. „Die Grundtugenden konnten wir heute auf den Platz bringen: Zweikampfführung und alle läuferischen Elemente haben wir heute bei uns gesehen.“

SpVgg Hankofen-Hailing – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:2)

Unterhaching: Vollath -Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Anspach (61. J. Welzmüller), Stiefler, Waidner (61. Maier), Skarlatidis (77. Bauer) - Hobsch (86. Hain), Fetsch (64. Schmid)

Tore: 0:1, 0:2 Skarlatidis (14., 25.) Schiedsrichter: Markus Huber (Wurmannsquick) – Zuschauer: 1250.