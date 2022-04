SpVgg Unterhaching schlägt FC Bayern deutlich

Von: Robert Gasser

Teilen

Kann mit der Gesamtsituation sehr zufrieden sein: Marc Unterberger, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums der SpVgg Unterhaching. © Robert Brouczek

Jugendteams der SpVgg blicken auf einen grandiosen Spieltag zurück

Unterhaching – Die Nachwuchsabteilung der SpVgg Unterhaching hat einen außergewöhnlichen Spieltag, hinter sich. Alle Mannschaften haben ihre Punktspiele gewonnen. Und das gegen sebenso namhafte wie sportlich hochkarätige Gegner. Die U19 der SpVgg schlug den VfB Stuttgart 1:0. Bis dato waren die Schwaben Tabellenfü´hrer der Bundesliga Süd/Südwest. Vor rund 300 Zuschauern im Sportpark wollte der VfB seiner Favoritenrolle gerecht werden und seine Meisterschaftsambitionen unterstreichen. In einem Spiel, das von hohem Tempo und Intensität geprägt war, gelang Daniel Hausmann in der 43. Spielminute der einzige und entscheidende Treffer der Partie. Über die linke Seite drang das Hachinger Nachwuchstalent in den Strafraum ein und lupfte den Ball über den Schlussmann des VfB. Stuttgart versuchte Haching über die gesamte Spieldauer unter Druck zu setzen und so entstanden immer wieder Räume, welche die schnelle Offensive des Teams um Kapitän Ben Westermeier oft in Chancen umwandeln konnte. Nach spektakulären 90 Minuten mit Chancen auf beiden Seiten pfiff der Unparteiische dann aber zum verdienten 1:0-Sieg für Haching ab.

In der Tabelle sind die Hachinger nun Siebter, einen Platz vor dem FC Bayern. Mit dem Abstieg haben die Talente aus der Vorstadt nichts zu tun. Tabellenführer ist der FC Augsburg, Zweiter der 1. FC Nürnberg.

Hachinger U17 lässt FC Bayern keine Chance

Eine spektakuläre Leistung zeigte die Hachinger U17. Due B-Junioren schlugen den FC Bayern 3:1. Zu Beginn der Partie hielt Konstantin Heide im Tor der Rot-Blauen einen Elfmeter (4. Minute). In der Folge erzielte dann Deutschlands Nachwuchshoffnung Maurice Krattenmacher das 1:0 (31.). David Amegnaglo (39.) und Philipp Zimmerer (52.) erhöhten anschließend auf 3:0. Beide Treffer bereitete Krattenmacher vor. Die Bayern kamen zwar in der 67. Spielminute noch zum 3:1-Anschlusstreffer, am Sieg für Hachings U17 änderte das allerdings nichts mehr. So macht die Mannschaft von Cheftrainer Marc Unterberger schon vor dem letzten Spieltag den zweiten Platz in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest klar. Neben den beiden Bundesligateams siegten auch die U16, U14, U13 und U12. Während die U16 ihr Bayernliga-Duell 4:0 gegen den FC Ingolstadt gewann, setzten sich die U14 mit 3:1 und die U13 mit 4:2 durch. Beide spielten in den Bundesliga-Nachwuchsrunden jeweils gegen den SSV Jahn Regensburg. Auch die U12 gewann ihr Duell in der Bundesliga-Nachwuchsrunde gegen den FC Augsburg mit 3:2. Marc Unterberger, Cheftrainer im Hachinger Nachwuchsleistungszentrum, zeigte sich begeistert: „„Es war ein überragendes Wochenende für unser NLZ. Mit der U19 konnten wir den Klassenerhalt frühzeitig klar machen und uns einen Platz im Mittelfeld der Bundesliga sichern. Die Jungs haben gegen den Tabellenführer aus Stuttgart überzeugt und sich den Sieg verdient. Mit der U17 haben wir eine überragende Saison vergoldet. Gegen Bayern im eigenen Stadion zu gewinnen und so den zweiten Platz vorzeitig zu sichern, das bleibt uns allen definitiv lange in Erinnerung! Auch die Siege von U16, U14, U13 und U12 , sowie die Debüts der Jugendspieler bei den Profis zeigen, dass in unserem NLZ tolle Arbeit geleistet wird. Alles in allem war das ein Wochenende zum Genießen!“