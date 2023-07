Unterhaching schlägt Zweitligisten Ried 2:1 - Entwarnung bei Stiefler: Kein Fußbruch

Von: Robert M. Frank

Teilen

Zehenverletzung statt Fußbruch: Manuel Stiefler (r.) fällt kürzer aus als befürchtet. © foto2press/Imago

Eine gelungene Woche mit guten Nachrichten hat die SpVgg Unterhaching hinter sich gebracht. SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger freute sich am Samstag im Rahmen seines Besuchs beim 29. Merkur CUP im Unterhachinger Sportpark über starke Leistungen bei den bayerischen Fußballtalenten und den Sieg der SpVgg Unterhaching. Ebenso erfreut war der 34-Jährige über die Vorstellung seiner eigenen Mannschaft tags zuvor.

Unterhaching – Der frisch gebackene Drittliga-Aufsteiger hatte das Testspiel am Freitagabend beim österreichischen Zweitligisten SV Ried mit 2:1 (1:1) gewonnen. „Es war ein guter Test“, befand Unterberger. Im ersten Durchgang liefen die Hachinger mit einem großen Teil von Stammspielern auf und mussten früh das 0:1 nach einem unglücklich abgefälschten Schuss einstecken (10.). Bis zur Halbzeit glich die SpVgg aus, Youngster Aaron Keller verlängerte eine Flanke per Kopf zu Angreifer Patrick Hobsch, der zum 1:1 traf (20.).

Im zweiten Durchgang wechselte Unterberger dann einige Nachwuchstalente ein. Zunächst mussten sich die jungen Hachinger dem Druck der kurz vor dem Saisonstart stehenden Oberösterreicher aussetzen und schafften es erfolgreich, einen Gegentreffer zu vermeiden. Nach dieser Drangperiode der Heimelf gelang der SpVgg dann noch, das Spiel zu drehen. Der in der Schlussphase eingewechselte Andreas Hirtlreiter wurde im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Simon Skarlatidis souverän zum 2:1-Endstand (80.).

Haching, das sich am Mittwoch im Test gegen den Zweitligisten Hannover 96 mit 2:2 trennte, kann damit auf eine erfolgreiche Woche in der Vorbereitungszeit auf die am 5. August beginnende Drittliga-Saison (14 Uhr bei SSV Jahn Regensburg) blicken. Ebenso schauen die Verantwortlichen auf die Wiedergenesung von Routinier Manuel Stiefler. Der 34-jährige defensive Mittelfeldspieler muss entgegen jüngsten Spekulationen auch keinen Fußbruch auskurieren. Sondern den zweitligaerfahrenen Routinier plagt laut Coach Unterberger eine Zehenverletzung. Hierbei handele es sich auch nicht um eine Verletzung, die sich über mehrere Monate hinziehen dürfte. (ROBERT M. FRANK)