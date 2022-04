Haching setzt Erfolgsserie fort

Von: Robert M. Frank

Florian Schmid (M.) machte mit dem 2:0 für Haching alles klar. © Sven Leifer

SpVgg nach 2:0-Erfolg beim FV Illertissen Tabellenvierter der Regionalliga Bayern

llertissen/Unterhaching – Der Erfolgslauf der SpVgg Unterhaching hält weiter an. Die zuvor fünf Spiele in Serie ungeschlagenen Hachinger gewannen gestern Abend auch ihr Auswärtsspiel beim FV Illertissen mit 2:0 (1:0). Nach dem Sieg im Nachholspiel des 31. Spieltages der Regionalliga Bayern kletterten die Hachinger auf Tabellenplatz vier, den bisher besten Stand des Teams in der laufenden Saison seit dem 8. Spieltag.

Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner benötigte nach der ersten Chance für die Heimelf (4.) etwas Anlauf, um sich die erste große Torchance herauszuspielen. Ein Kopfball von Hachings Mittelfeldspieler Manuel Stiefler konnte der FV-Schlussmann Felix Thiel noch parieren (17.). Erfolgreicher war dann wenig später Mitspieler Boipelo Mashigo, der per Flachschuss ins linke Toreck das 1:0 für die Gäste erzielte (25.). Bis zur Halbzeitpause hatte die SpVgg zwei Mal Glück, dass die Hausherren zunächst am gut parierenden Haching-Kepper Hannes Heilmair scheiterten (27.) und später Maurice Strobel das Tor der Gäste knapp verfehlte (43.). Nach dem Seitenwechsel legte die SpVgg dann früh nach: Ein starker Steilpass von Benedikt Bauer aus der eigenen Hälfte erlief Angreifer Florian Schmid, der im Anschluss per sehenswertem Heber zum 2:0 traf (54.). Diesen Vorsprung verwaltete Haching dann erfolgreich bis zum Schluss. Den auf einen Treffer drängenden Gastgebern wollte kein Treffer mehr gelingen. Mehr als zwei knapp vorbeigezielten Schüssen (67., 85.) sowie eines Lattentreffers nach einem Freistoß (90.+1) sprang für die Mannschaft aus dem bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm nicht mehr heraus.

FV Illertissen – Haching 0:2 (0:1)

FV Illertissen: Thiel - Wegmann, Boyer (62. Mozler), Sakai, Maiolo, Bergmiller (73. Leif), Kopf, Teranuma, Strobel (73. Wanner), Keckeisen, Glessing (62. Luibrand) SpVgg Unterhaching: Heilmair - B. Bauer, Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo (72. Porta), Stiefler, Westermeier (72. Grob), Ehlich (64. Skarlatidis) - Schmid (86. Zimmermann), Hobsch (86. Hausmann); Tore: 0:1 Mashigo (25.), 0:2 Schmid (53.); Gelbe Karten: Maiolo / Hobsch, Heilmair, Porta, Zimmermann; Schiedsrichter: Nouhoum (Oberweikertshofen); Zuschauer: 390