Haching siegt und bleibt Erster

Von: Robert M. Frank

Patrick Hobsch setzt sich durch und markiert auch den 1:0-Siegtreffer für die SpVgg Unterhaching. © Robert Brouczek

SpVgg schlägt Greuther Fürth durch ein Tor von Patrick Hobsch 1:0.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren. Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern gewann am Freitagabend vor 2300 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark mit einem nüchternen Arbeitssieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II mit 1:0 (0:0).

Die erste Hälfte kam zunächst ohne große Höhepunkte auf beiden Seiten aus. Nachdem die Gäste in den ersten Spielminuten etwas mehr Spielanteile verbuchten, fanden auf der Gegenseite die Hausherren immer besser ins Spiel. Allerdings wurden die Hachinger kaum gefährlich und konnten die Fürther mit harmlosen Flanken vom rechten Flügel nicht in Bedrängnis bringen. Ausnahme war eine Hereingabe für Stürmer Mathias Fetsch, der mir seinem Kopfball allerdings am parierenden Gäste-Torwart Lasse Schulz scheiterte (26.). In Folge sah man bei der Heimelf viele Fehlpässe im Spielaufbau, Chancen wie ein abgefälschter Distanzschuss von Viktor Zentrich (30.) waren eher Verlegenheitschancen. Auch Simon Skarlatidis mit einem Schuss über das Tor (41.) traf ebenso wenig das Tor wie Niclas Anspach-Schuss (45.+1).

Im zweiten Durchgang hatten die Hachinger zunächst erneut kein Abschlussglück, Skarlatidis köpfte den Ball nach einer schönen Vorarbeit von Christoph Ehlich über das Tor (51.). Wenig später war es dann aber um die Gäste geschehen: Skarlatidis brachte einen Freistoß von rechts in den Strafraum, wo Patrick Hobsch am langen Pfosten lauerte und den Ball zum 1:0 über die Linie beförderte (56.).

In der Folge wurden die Gäste etwas stärker. Zunächst musste sich Hachings Torwart René Vollath bei einer Hereingabe mächtig streiken, um eine Gäste-Chance zu vereiteln (61.). Wenig später setzte Fürths Elias Kratzer eine Flanke von links neben das Tor von Vollath (65.). Nachdem Fürths Torwart Schulze einen Kopfball von Fetsch über die Latte gelenkt hatte (73.), hätte sich am Ende die fahrlässige Hachinger Chancenverwertung wie in der Vorwoche beim 1:2 gegen den FC Bayern II fast noch gerächt. Doch Fürths Oliver Fobassam Nawe köpfte die letzte Chance der Partie aus kurzer Distanz über Vollaths Gehäuse (88.). Und auch eine Drangphase der Gäste in der Nachspielzeit brachte den knappen Hachinger Arbeitssieg nicht mehr in Gefahr. Somit bleibt die SpVgg Tabellenführer.

SpVgg Unterhaching – SpVgg Greuther Fürth II 1:0 (0:0)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Bauer (60. Schwabl), Pisot, J. Welzmüller, Ehlich - Anspach (89. Grob), Zentrich, Maier, Skarlatidis (88. Waidner) - Hobsch, Fetsch (82. Schmid) SpVgg Greuther Fürth II: Schulz -Meister, Duah, Baumgärtel - Fobassam Nawe, Müller, Haskaj, Pfeil (63. Kratzer) - Littbarski (77. Götzelmann), Adlung, Grimbs Tore: 1:0 Hobsch (56.) Gelbe Karten: - / Littbarski, Duah, Ismail Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) Zuschauer: 2300