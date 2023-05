SpVgg Unterhaching spielt mit zweiter Reihe - großes Lob für die Talente

Von: Robert M. Frank

Die SpVgg Unterhaching hatte bereits im Vorfeld der Partie angekündigt, im Heimspiel gegen Aschaffenburg ihre Stammkräfte für die anstehende Relegation zu schonen. Dass lediglich die beiden Routiniers Maximilian Welzmüller und Stephan Hain aufliefen und ansonsten ausschließlich junge Talente spielten, wirkte sich nicht negativ auf die Leistung in der Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner aus. Ganz im Gegenteil

Unterhaching – „Ein Lob an die Truppe: Das haben sie toll gemacht und es war ein gelungenes Spiel“, sagte Wagner. Obendrauf gab es auch noch ein Lob von Aschaffenburgs Trainer Jochen Seitz, seinerseits einst Bundesligaspieler bei der SpVgg. „Auch wenn sie zum größten Teil nur mit Jugendspielern gespielt haben, hat man gesehen, was sie für eine Qualität in der zweiten Reihe haben“, sagte der Ex-Hachinger Jochen Seitz.

Dass die Heimelf laut Wagner „richtig Bock auf diese Aufgabe“ hatte, merkte man der SpVgg an. Die Gastgeber starteten gu@t in die Partie vor 1750 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark. Boipelo Mashigo fand zunächst nach einem Alleingang bei einem Flachpass ins Zentrum keinen Abnehmer (3.). Allerdings zeigten sich auch auf der Gegenseite die Gäste offensivstark und Hachings Torwart Fabian Scherger musste zweimal parieren, um einen Rückstand zu verhindern. (7., 21.). Zudem setzten die Viktoria-Akteure Tom Schulz (27.) und Luca Dähn (29.) ihre Kopfbälle am Hachinger Tor vorbei. Kurz vor der Pause dann zwei gute Gelegenheiten für die SpVgg innerhalb nur wenigen Sekunden. Stephan Hain scheiterte mit einem satten Schuss von der Strafraumkante ebenso wie kurz darauf Sandro Porta am stark aufgelegten Viktoria-Schlussmann Max Grün (44.).

Die zweite Hälfte kam dann ohne größere Höhepunkte aus. Die Gäste zeigten sich etwas aktiver als die SpVgg, Luca Dähn köpfte für die Seitz-Elf rechts am Tor vorbei (55.) und Tom Schulz zielte daneben (60.). Von den Hachingern war nun offensiv nicht mehr viel zu sehen, weshalb es am Ende bei der gerechten Nullnummer blieb. „In der zweiten Halbzeit hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. Da hatten wir viele gefährliche Aktionen, die wir nicht richtig zu Ende spielen“, sagte Maximilian Welzmüller.

Nach dem zehnten Spiel in Serie ohne Niederlage ging der Blick des designierten Meisters bereits auf die beiden anstehenden Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Nachdem sich hier Spitzenreiter Energie Cottbus am drittletzten Spieltag im Spitzenspiel gegen Verfolger Rot-Weiß Erfurt mit 1:1 trennte, dürfte der Hachinger Gegner nun relativ sicher Cottbus heißen. Aschaffenburgs Trainer Seitz gab der SpVgg für die Entscheidungsspiele einen Motivationsschub mit auf den Weg. „Ich wünsche euch als Ex-Hachinger alles Gute für die Relegationsspiele. Seht zu, dass ihr den Aufstieg wahr macht. Die Zuschauer lechzen bestimmt ein bisschen nach der 3. Liga“. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – SV Viktoria Aschaffenburg 0:0

Unterhaching: Scherger - Bauer, Zimmermann, Obermeier, Lamby - Mashigo (60. Hausmann), Grob (63. Westermeier), M. Welzmüller, Porta - Hain, Schmid. Schiedsrichter: Stefan Treiber (Zell-Bruck) – Zuschauer: 1750