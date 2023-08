Erst Toto-, dann DFB-Pokal: Unterhaching startet gegen Willmering in die neue Saison

Von: Robert M. Frank

Für die SpVgg Unterhaching steht heute das erste Pflichtspiel an. © IMAGO/Sven Leifer

Die Hachinger bestreiten am heutigen Dienstagabend ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Im Totopokal gastiert die SpVgg beim Kreisligisten Willmering.

Die SpVgg Unterhaching muss im bayerischen Toto-Pokal am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) in der ersten Runde beim oberpfälzischen Kreisligisten SpVgg Willmering-Waffenbrunn antreten. Die Hachinger sind aus dem Vorjahr vorgewarnt: Hier hatte die SpVgg in der ersten Runde des Toto-Pokals beim Bezirksligisten TuS Feuchtwangen verloren.

Ein Weiterkommen beim bayerischen Verbandspokal lohnt sich für die Hachinger: Der Sieger des Toto-Pokal-Wettbewerbs darf in der kommenden Saison im DFB-Pokal antreten. Als bayerischer Amateurmeister ist Haching in diesem Jahr vertreten und am 13. August findet im Unterhachinger Sportpark die Erstrunden-Partie gegen den Bundesligisten FC Augsburg statt. Somit bildet das Pokaspiel für Haching die Generalprobe für dem Drittligastart am Samstag beim SSV Jan Regensburg. (rmf)