SpVgg Unterhaching hält gegen Zweitligisten gut dagegen

Teilen

Die SpVgg Unterhaching startet am Donnerstag gegen den TSV Buchbach in die Regionalliga-Saison. © IMAGO/Sven Leifer

Regionalligist SpVgg Unterhaching hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg nach starker Vorstellung 1:2 (1:0) verloren.

Unterhaching – Neuzugang Sebastian Maier brachte die Hachinger in der 18. Minute in Führung. Christian Schmidt (59.) und Scott Kennedy (73.) waren für die Regensburger erfolgreich

Es war das letzte Hachinger Vorbereitungsspiel, bevor am kommenden Donnerstag (19 Uhr) in Buchbach der Regionalliga-Auftakt auf dem Programm steht. Neuzugang Sebastian Maier belohnte die gute Leistung in der Anfangsphase mit dem 1:0 aus Gästesicht in der 18. Spielminute. Er verwandelte einen wunderschönen Freistoß aus gut 20 Metern direkt und unhaltbar ins linke Kreuzeck. Auch in der Folge konnte Haching mit und gegen den Ball überzeugen und hielt Regensburg erfolgreich vom eigenen Kasten weg.

So stand es zur Pause überraschen für viele 1:0 für die Gäste. Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften wirkten auf Augenhöhe, nur setzte dieses Mal der Jahn das erste Ausrufezeichen. Christian Schmidt wurde in die tiefe geschickt und konnte erfolgreich zum 1:1 einschieben. Anschließend wurde Regensburg stärker und kam immer öfter in die Hachinger Hälfte, jedoch konnte die Spielvereinigung größere Chancen verhindern. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Scott Kennedy den Regensburger Siegtreffer. mm

SpVgg Unterhaching: Vollath, Pisot, Zentrich (Welzmüller), Lamby, Ehlich, Stiefler, Westermeier, Mashigo, Maier (Hirtlreiter), Hobsch, Schmid (Schwabl)