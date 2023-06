Auch Hachinger-Abwehrchef David Pisot geht: „Für unsere jungen Spieler ein Vorbild gewesen“

Von: Robert Gasser

Teilen

Das neue Ziel des Abwehr-Routiniers David Pisot (r.) ist noch nicht bekannt. © Imago Images / sportworld

David Pisot war als Stammspieler bei der SpVgg Unterhaching maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. Der Verteidiger kommt auf 73 Einsätze.

München - Wie am Donnerstagnachmittag durchsickerte, verlässt auch David Pisot die SpVgg Unterhaching. Zwei Jahre lang stand Pisot für Haching auf dem Platz und lief 73 Mal in der Regionalliga Bayern auf. Dabei erzielte der große Innenverteidiger drei Tore. In der abgelaufenen Saison war der 35-Jährige fester Bestandteil des Aufstiegsteams. Nun trennen sich die Wege zwischen dem Verein und David Pisot.

„Ich hatte über die vergangenen zwei Jahre eine tolle Zeit in Unterhaching, natürlich mit dem Aufstieg als absolutes Highlight.“

„David war gerade für unsere jungen Spieler ein Vorbild auf und neben dem Platz. Das rechnen wir ihm sehr hoch an. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren viele Sympathien hier erarbeitet und wir wünschen ihm daher nur das beste für seinen weiteren Weg“, sagt Präsident Manfred Schwabl. Das neue Ziel des Verteidigers steht noch nicht fest. Pisot ist bereits Hachings sechster Abgang.

Der Routinier blickt mit tollen Erinnerungen auf die letzten zwei Spielzeiten in der Vorstadt zurück. „Ich hatte über die vergangenen zwei Jahre eine tolle Zeit in Unterhaching, natürlich mit dem Aufstieg als absolutes Highlight“, wird Pisot in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen und die Bekanntschaften, die ich hier machen durfte. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein alles Gute und dass die Spielvereinigung ihre sportlichen Ziele erreicht. Ich werde den Weg des Clubs selbstverständlich weiter verfolgen.“ (rg)