Haching startet gegen Buchbach in die Rückrunde

Von: Robert Gasser

Unterhaching – Als Tabellenführer startet die SpVgg Unterhaching an diesem Samstag mit dem Heimspiel gegen den TSV Buchbach in die Rückrunde der Regionalliga Bayern. Anstoß im Sportpark ist um 14 Uhr.

Auch nach der Herbstmeisterschaft geht der Zweikampf mit dem Tabellenzweiten Würzburger Kickers weiter. „Dass wir letzte Woche die Hinrunde als Tabellenführer abgeschlossen haben, ist eine schöne Momentaufnahme, spielt aber in unserer Planung keine Rolle. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen uns jede Woche weiterentwickeln. Gegen Buchbach haben wir wieder die Möglichkeit das zu tun und den nächsten Schritt zu gehen. Wir kennen den TSV Buchbach und wissen um deren Stärken. Wir werden weiterhin attackieren, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.“

Doch in Ehrfucht erstarren werden die kompakten Buchbacher in der Vorstadt nicht. Wir haben in Unterhaching nichts zu verlieren“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier, der jedoch heimlich auf eine Überraschung hofft: „Im Grunde ist das eine Art Bonusspiel, beim Tabellenführer wird von uns nichts erwartet. Wir müssen unsere Punkte nicht in Unterhaching holen, sondern bei anderen Mannschaften.“

Warum Haching an der Spitze steht und Buchbach auf Platz 16, liegt für Bichlmaier auf der Hand: „Das ist einfach die individuelle Qualität der Hachinger. Wir machen es zwischen den Strafräumen teilweise sehr gut, aber Haching ist in den Strafräumen bärenstark. Und letztlich zählt das ja bekanntlich mehr. Wenn man so will, macht es uns Unterhaching mit einem sehr pragmatischen Stil vor, worum es im Fußball geht.“ rg