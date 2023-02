Haching startet in ungewisse Wochen

Von: Robert Gasser

Wohin der Weg der SpVgg Unterhaching und Trainer Sandro Wagner führt, wird nicht nur auf dem Platz entschieden. © brouczek

Mit dem Spiel beim FC Bayern II geht es in der Regionalliga nach drei Monaten Pause weiter.

Unterhaching – Drei Monate Winterpause sind vorbei, ab heute rollt der Ball wieder in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching tritt um 19 Uhr im Grünwalder Stadion beim FC Bayern II an. Bis vor kurzem fieberten die Hachinger Fans diesem Tag regelrecht entgegen. Schließlich ist die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner Tabellenführer – mit drei Punkten Vorsprung auf die Würzburger Kickers. Die beiden Mannschaften werden sich aller Voraussicht nach im restlichen Saisonverlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefern. Der Meister bestreitet danach die Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen den Meister der Regionalliga Nordost.

Seit knapp zwei Wochen hat sich die Lage im Sportpark freilich grundlegend geändert. Völlig überraschend traten akute Liquiditätsprobleme ans Licht, so dass Vereinspräsident Manfred Schwabl einräumen musste, dass es völlig offen sei, ob sich die SpVgg Unterhaching die kostspielige 3. Liga überhaupt leisten kann und/oder leisten will (wir berichteten).

Sandro Wagner steht nun vor der schweren Aufgabe, eine Mannschaft, die nicht weiß, wie es weitergeht, ins Meisterschaftsrennen zu führen. Die Vorbereitung lief zumindest rund, Wagner sieht in der Entwicklung der Vorstädter deutliche Fortschritte, die Leistungen in den Testspielen waren gut.

Co-Trainer Thomas Kasparetti freut sich jedenfalls auf den Punktspieltstart ins neue Hachinger Fußballjahr: „Wir haben in den vergangenen sieben Wochen hart gearbeitet und sind froh, dass es nun endlich wieder los geht. Trotz der erschwerten Wetterbedingungen hat das gesamte Team Tag für Tag sehr gut mitgezogen. Ob in den intensiven Trainingseinheiten, Testspielen oder Teamevents, wir sind als Mannschaft nochmal mehr zusammengewachsen. Das ist sehr schön zu beobachten. Ein Abendspiel am Freitag im Grünwalder Stadion ist immer etwas besonderes und wir wollen uns für die lange Vorbereitung und positive Entwicklung belohnen. Wir sind also bereit und freuen uns auf die Partie gegen Bayern II.“

Indes ist offen, ob Cheftrainer Wagner die SpVgg auch in der kommenden Saison betreuen wird. „Ich möchte mir das in Ruhe überlegen. Ich möchte mir die Entwicklung der Mannschaft und meine eigene anschauen. Es muss für beide Seiten passen. Es muss passen, dass ich ihnen das geben kann, was sie brauchen und ich muss mich auch weiterentwickeln können“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur.

Wagner, der auch als Experte für den Sport-Streamingdienst DAZN arbeitet, hat selbst das Ziel Bundesliga. „Ich bin überzeugt, dass ich ganz nach oben kommen kann“, sagte der ehemalige Angreifer des FC Bayern. „Ich habe einen klaren Plan, wie ich nach oben kommen will: über viele einzelne Schritte und demütiges Lernen.“

Auch Wagners Zukunft ist völlig offen