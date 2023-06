Trainer-Trio verlässt Unterhaching – Ex-Coach Wagner: „Galm war ein unfassbar wichtiger Baustein“

Von: Robert Gasser

Teilen

Dieses Trainer-Trio sagt Haching Servus: (v.l.) Steffen Galm, Michael Gurski und Sven Palinkasch. © SpVgg

Bei der SpVgg Unterhaching stehen immer mehr Abgänge fest. Neben einigen Spielern und dem Chefcoach Wagner verlässt auch ein Trainer-Trio den Verein.

Unterhaching – Noch nicht einmal drei Wochen ist es her, als die SpVgg Unterhaching mit den zwei Siegen in den Aufstiegs-Relegationsspielen gegen Energie Cottbus die Rückkehr in die 3. Liga perfelt gemacht hat. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Niclas Anspach verabschiedete sich und spielt künftig beim Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg, Christoph Ehlich wechselt zum SV Sandhausen, Daniel Hausmann schließt sich dem FC Augsburg II an und Fynn Seidel zieht es zum SV Meppen. Auch Sandro Porta verlässt den Verein mit noch unbekanntem Ziel.

Stefffen Galm, Michael Gurski und Sven Palinkasch verlassen die SpVgg Unterhaching

Zudem hat auch ein Trainer-Trio seine Zelte im Sportpark abgebrochen. „Wir möchten uns bei Steffen Galm, Michael Gurski und Sven Palinkasch bedanken“, heißt es auf der Homepage der SpVgg Unterhaching. Bereits 2002 kam Steffen Galm erstmals zur SpVgg, damals als Co-Trainer der zweiten Mannschaft, anschließend als Cheftrainer der U19 und Individualtrainer der Profis (2002-2005).

Nach anschließender zehn Abstinenz kehrte er zurück in die Vorstadt, wo er Co-Trainer der Profis unter Claus Schromm wurde (2016-2019). Zusammen stieg man 2017 in die 3. Liga auf. Als Kaderplaner und Teil des Trainerteams um Sandro Wagner war er dann zum zweiten Mal Teil des Meisterteams in der Regionalliga Bayern. Damit sammelte er insgesamt drei Regionalliga-Meisterschaften.

Ex-Haching-Coach Sandro Wagner findet Lob für Galm: „Hervorragendes Auge für Spieler gehabt“

Sandro Wagner, der dei Spielvereinigung als Trainer in die 3. Liga geführt hat, dann aber ebenfalls seinen Hut nahm und nun Co-Trainer deutschen U20-Nationalmannschaft ist, lobt Galm in den allerhöchsten Tönen. „Steffen war unser Kaderplaner und hat ein hervorragendes Auge für Spieler gehabt, die uns sehr weitergeholfen haben“, sagt Wagner und nennt unter anderen Manuel Stiefler, Simon Skarlatidis und Matthias Fetsch.

„Mit seinen Kenntnissen über die Regionalliga war Steffen Galm zudem ein unfassbar wichtiger Baustein unseres Erefolgs“, so Wagner weiter. Galm gilt aus absoluter Experte des Fußballs in der 3. Liga und der Regionalliga. „Unser gesamtes Team und ich haben dieses Wissen aufgesaugt wie ein Schwamm.“, so Wagner.

Galm war neben Co-Trainer-Rolle als Kaderplaner und für individuelles Training zuständig

Neben seiner Tätigkeit im Team um Sandro Wagner war Galm auch für individuelles Training zuständig. „Zusammen mit jedem einzelnen Spieler hat er individuelle Ziele entwickelt, die dann zusammen in Angriff genommen wurden“, erklärt Wagner.

Außerdem hätte Galm eine immens wichtige Rolle gespielt, dass er überhaupt Cheftrainer der SpVgg geworden sei, erzählt Wagner. Er war das Bindeglied zwischen Haching-Boss Manfred Schwabl und und Wagner, der damals die Hachinger U19-Junioren trainiert hatte.

Michael Gurski trainiert ab sofort RB-Leipzig-Frauen

Mit Michael Gurski verlässt auch der Torwarttrainer die SpVgg. Der 44-Jährige wird neuer Torwarttrainer der Bundesliga-Frauen von RB Leipzig. „Michael war ein Torwart-Trainer, wie man sich einen Torwart-Trainer eben vorstellt. Er war ein guter Typ. Sie hat ihn geliebt. Er hatte immer die modernsten Ansätze“, sagt Wagner.

Schon als aktiver Torwart stand Gurski von 2001 bis 2004 und nochmals von 2018 bis 2021 (als Backup) zwischen den Pfosten der Vorstädter. Direkt im Anschluss übernahm er den Posten des Torwarttrainers der Profis sowie des Nachwuchsbereiches. Von den Jüngsten bis zu den Profikeepern bildete er in Zusammenarbeit mit Profitorwart René Vollath die nächsten Hachinger Toptalente aus, darunter auch U17-Europameister Konstantin Heide, der laut Haching-Boss Manfred Schwabl einmal Vollaths Nachfolger werden soll. (Robert Gasser)