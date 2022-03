SpVgg Unterhaching: Stephan Hain erleidet Kreuzbandriss

Von: Robert M. Frank

Im Auswärtsspiel am vergangenen Dienstag in Eltersdorf hat sich Stephan Hain erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching erwartet im Heimspiel am heutigen Dienstag (19 Uhr) den derzeit schwächelnden 1. FC Schweinfurt durchsetzen. Und das ohne seinen Torjäger Stephan Hain, der sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Unterhaching – Nach dem mit 0:3 verlorenen Derby gegen den FC Bayern II empfängt die SpVgg Unterhaching nur vier Tage drauf die nächste Top-Mannschaft der Regionalliga Bayern. Aus Sicht der Hachinger kann die erste Halbzeit gegen die Amateure des deutschen Rekordmeisters für die kommende Aufgabe Mut machen. Gegen Bayern hatte sich die SpVgg von ihrer besten Seite präsentiert. „Das war eine richtige gute Halbzeit, darauf können wir aufbauen. Das war die beste Hälfte, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Unsere letzten drei Spiele waren gut“, blickte Hachings Mittelfeldmotor Christoph Ehlich nach dem Derbysieg zuversichtlich voraus.

Auch das Ende der Karriere ist ein durchaus realistisches Szenario

Weniger die Niederlage gegen den Tabellenzweiten, sondern vielmehr eine Personalie bereitet den Hachingern derzeit Kopfzerbrechen. Stephan Hain hatte sich laut SpVgg-Pressesprecher Quirin Friedel bereits im Auswärtsspiel in Eltersdorf am Knie verletzt. Auf Anfrage teilte der Verein mit, dass es sich dabei um einen Kreuzbandriss im linken Knie handelt und der routinierte Stürmer lange ausfällt (siehe Kastentext rechts). Auch ein Ende der Karriere ist ein realistisches Szenario.

Neben den Langzeitverletzten Niclas Anspach, Dominik Stahl und José-Pierre Vunguidica müssen heute auch Jannis Turtschan (Hüftprellung) und Josef Welzmüller (Oberschenkel-Probleme) passen. Auch bei den Schweinfurtern sieht die allgemeine Lage derzeitig nicht mehr ganz so rosig aus wie zu Saisonbeginn. Die offensivstärkste Mannschaft der Liga (81 Tore) um ihren 37-jährigen Liga-Top-Torjäger Adam Jabiri (22 Tore) ist in diesem Kalenderjahr gemessen an den eigenen Ansprüchen schlecht aus den Startlöchern gekommen. Der Mitkonkurrent im Kampf um die Meisterschaft hat bei seinen vier Partien bei den beiden Auswärtsspielen in Nürnberg (0:2) sowie in Heimstetten (2:2) wichtige Punkte auf den nunmehr bereits 18 Punkte entfernten Spitzenreiter Bayreuth liegen gelassen.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter - Schwabl, Pisot, Zentrich, Bauer - Mashigo, Grob, Stiefler, Ehlich - Schmid, Hobsch