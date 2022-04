Haching gegen Aschaffenburg LIVE: „Wir spielen wieder auf Sieg“ - Wiedersehen mit Seitz

Von: Tim Hempfling

Sauber weggegrätscht: Niklas Borger (li., Aschaffenburg) klärt vor Benedikt Bauer (Unterhaching). Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. © IMAGO / foto2press

Am Freitag Abend empfängt die SpVgg Unterhaching die SV Viktoria Aschaffenburg. Haching ist jetzt schon seit sieben Spielen ohne Niederlage. Wir berichten im Liveticker.

Die SpVgg Unterhaching empfängt Viktoria Aschaffenburg: Anpfiff ist um 19 Uhr.

Sandro Wagner will das achte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Wir begleiten die Partie am Freitag im Liveticker.

Unterhaching - Unterhaching hat nach zwei Auswärtsspielen wieder ein Heimspiel. Gegen Viktoria Aschaffenburg ist der dritte Sieg in Folge das Ziel. „Zuletzt haben auch die Ergebnisse dazu gepasst und diesen Trend möchten wir auch gegen eine gute Mannschaft aus Aschaffenburg fortsetzen. Wir spielen morgen wieder auf Sieg, denn wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt Co-Trainer Thomas Kasparetti. Niclas Anspach, José Vunguidica, Josef Welzmüller, Stephan Hain, Dominik Stahl, Markus Schwabl und Simon Skarlatidis werden den Hachinger Trainern nicht zur Verfügung stehen.

Jochen Seitz, Cheftrainer SV Viktoria Aschaffenburg, kehrt dabei an sein alte Wirkunsstätte zurück. Von 1997 bis 2000 hat er für die Hachinger gekickt. Nach dem eindrucksvollen 4:0-Heimsieg gegen Schalding gehen die Aschaffenbruger mit Selbstbewusstsein ins Spiel. „Die Hachinger haben sich gefunden, konnten zuletzt Schweinfurt schlagen und hatten Bayreuth am Rande einer Niederlage. Die Mischung aus Talenten und erfahrenen Leuten passt und ich denke, dass sie in der kommenden Saison ein heißer Anwärter auf den Titel sein werden“, sagt Seitz.