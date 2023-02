Trotz Gerüchte um Gehälter: Haching will Sportpark kaufen – doch „der Deal liegt auf Eis“

Von: Vinzent Fischer

Vereinspräsident Manfred Schwabl im Unterhachinger Sportpark. © IMAGO / foto2press

Die SpVgg Unterhaching verhandelt mit der Gemeinde seit Jahren über den Sportpark. Ob der Deal zustande kommt, scheint allerdings mehr als fraglich.

München/Unterhaching – Normalerweise geht es bei Fußballklubs in der Winterpause relativ ruhig zu. Rund um die SpVgg Unterhaching überschlagen sich die Meldungen allerdings in den letzten Tagen. Der Fußball-Regionalligist kommt derzeit nicht zur Ruhe. Zunächst machte die Nachricht von akuten Geldsorgen die Runde.

Ein Großteil der Spieler und Mitarbeiter sollen ihre Gehälter von Januar und Dezember demnach noch nicht erhalten haben. „Wir haben kein substanzielles Problem, sondern ein vorübergehendes Liquiditätsproblem“, sagte Präsident Manfred Schwabl dazu. Die Einnahmen aus dem Transfer von Karim Adeyemi sind demnach in Altschulden geflossen.

SpVgg Unterhaching sportlich auf Drittliga-Kurs – doch die Finanzen bereiten Sorgen

Als Tabellenführer der Regionalliga Bayern sind die Hachinger in einer guten Ausgangslage, um die sportliche Rückkehr in die 3. Liga zu schaffen. Doch ob die Spielvereinigung die Lizenzbedingungen der 3. Liga erfüllen kann, ist bei der aktuell prekären Finanzlage offen. Die Vision von Präsident Manfred Schwabl war lange Zeit die 2. Bundesliga. Doch nach dem Abstieg in die Regionalliga und der verpassten Rückkehr in Liga drei droht dem Verein stattdessen auf ewig die Regionalliga.

Etwas Entlastung gibt der SpVgg Unterhaching der Deal mit der Football-Mannschaft Munich Ravens. Sechs Spiele sollen im Hachinger Sportpark stattfinden. Eine gefundene Einnahmequelle, doch um die Geldsorgen zu lindern, wird dieser Deal alleine nicht ausreichen. Ob der Verein als Mieter über die vollen Einnahmen verfügen darf, ist nicht bekannt.

SpVgg Unterhaching will trotz ausbleibender Gehälter Sportpark kaufen – doch „Deal liegt auf Eis“

Fest vorgenommen hat sich die Spielvereinigung trotz aller finanzieller Schwierigkeiten, den Hachinger Sportpark zu kaufen. 3,4 Millionen Euro ruft die Gemeinde dafür auf. Die Finanzierung des Stadionkaufs sei durch die Stadion GmbH gesichert, betont die SpVgg Unterhaching. Die Finanzsorgen beträfen demnach nur die in eine KGaA ausgegliederte Lizenzspielerabteilung.

Seit 2017 verhandeln beide Seiten bereits miteinander. Doch inzwischen ist das Geschäft ins Stocken geraten. „Der Deal liegt auf Eis“, sagte der Unterhachinger Bürgermeister Wolfgang Panzer der Süddeutschen Zeitung. In Detailfragen seien sich die Verhandlungsparteien uneins gewesen. Für die Gemeinde, selbst ebenfalls in einer finanziellen Schieflage, eine kritische Situation. Denn sie hat den Verkauf bereits als „Grundstücksverkäufe“ im Haushalt verbucht und ist auf das Geld dringend angewiesen.

Im Gemeinderat gibt es zudem Widerstand über den geplanten Deal. „Der Stadionverkauf steht auf tönernen Füßen. Das sind nur vage Hoffnungen. Es ist unverantwortlich, den Haushalt darauf aufzusetzen“, sagte Grünen-Finanzbeauftragter Armin Konetschny. Seine Fraktion will das Schmuckstück nicht einfach so abgeben – zumindest nicht zum bisher aufgerufenen Preis. Am Mittwochabend findet eine Gemeinderatssitzung statt, auf der das Thema Stadionverkauf wohl erneut auf den Tisch kommen wird.

In diese komplizierte Lage hinein holt die Mannschaft dann auch noch eine Verletzungsseuche ein. Mehrere Schlüsselspieler fallen aus, darunter Markus Schwabl und Supertalent Maurice Krattenmacher. Schwere Zeiten also bei der SpVgg Unterhaching. Ob das alles spurlos an der Mannschaft um Trainer Sandro Wagner vorbeigeht, zeigt sich schon in wenigen Tagen. Am 24. Februar bittet der FC Bayern II die Hachinger zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte. (vfi)