Drittligist SpVgg Unterhaching kommt zum 100-jährigen Jubiläum des TSV Marktl

Von: Korbinian Kothny

Marc Unterberger und die SpVgg Unterhaching sind beim TSV Martkl zu Gast. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV Martkl feiert sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten: das Testspiel der SpVgg Unterhaching gegen den SV Erlbach in Marktl.

München – Keine zwei Wochen ist es her, dass die SpVgg Unterhaching den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machte. In der Relegation setzte sich die Mannschaft des scheidenden Coaches Sandro Wagner zweimal vor atemberaubender Kulisse gegen Energie Cottbus durch. Anschließend feierte die Mannschaft am Ballermann den Aufstieg.

Doch die Feierlichkeiten sind vorbei. Bereits am ersten Augustwochenende startet die 3. Liga in die neue Saison. Gute sechs Wochen hat die Spielvereinigung Zeit, sich mit ihrem neuen Trainer Marc Unterberger auf die kommende Saison vorzubereiten. Das erste Testspiel findet am Samstag, dem 24. Juni, statt. Und es ist ein ganz Besonderes.

SpVgg Unterhaching: Testspiel in Marktl als Höhepunkt der Feierlichkeiten

Denn der A-Klassist TSV Martkl feiert an diesem Wochenende sein 100-jähriges Gründungsfest. Das Highlight der Feierlichkeiten soll dabei das Testspiel der SpVgg Unterhaching darstellen. Allerdings tritt der Drittligist nicht gegen den TSV Marktl an, sondern gegen den Bayernligisten SV Erlbach. Anpfiff auf der Sportanlage an der Marktler Straße ist um 17 Uhr.

„Wir freuen uns auf ein schönes, friedliches Fußball-Fest“, erklärt Marktls Abteilungsleiter Christoph Gaßner. Die Party in Marktl beginnt schon um 11 Uhr und endet mit Bar- und Musikbetrieb nach der Partie.

SpVgg Unterhaching vor Testspiel-Doppelpack

Auch für den SV Erlbach ist der Test gegen Haching eine tolle Sache, wie SVE-Teamchef Johann Grabmeier, der selbst in Marktl wohnt, betont. „Gegen so einen Gegner spielen wir nur alle paar Jahre, da wollen sich unsere Jungs sicher beweisen“, erklärt Grabmeier. Der SV Erlbach steht vor seiner zweiten Spielzeit in der Bayernliga Süd.

Und auch die SpVgg Unterhaching nimmt den ersten Test der neuen Saison durchaus ernst. Coach Unterberger verspricht für das Jubiläumsspiel eine „schlagkräftige Truppe“. Für Haching ist das Testspiel in Marktl der Auftakt in vollgepacktes Wochenende. Am Sonntag sind die Vorstädter noch beim Landesligisten TuS Holzkirchen zu Gast.