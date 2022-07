„Hätten noch präziser sein müssen“: Haching mit gelungener Generalprobe

Liga-Auftakt gegen Buchbach

Es war das vorletzte Vorbereitungsspiel für die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner, bevor es am Donnerstag zum Regionalliga-Auftakt nach Buchbach geht.

Unterhaching – Gegen den Landesligisten SV Pullach setzte Wagner auf eine junge Elf. Mit wenigen Ausnahmen stand also eine weitestgehende U21-Mannschaft auf dem Rasen im Hachinger Sportpark. Trotzdem war Haching über die gesamte Spieldauer die überlegenere Mannschaft und spielten sich mehrere gute Möglichkeiten heraus.

Das erste Tor des Abends erzielte jedoch ein Ex-Hachinger für den SVP. Dominik Bacher kam frei vor Fabian Scherger an den Ball und lupfte das Leder sehenswert zur Pullacher Führung ins Tor (8.). Anschließend vergaben gleich mehrere Hachinger die Chance auf den Ausgleich. Erst scheiterte Daniel Hausmann aus kurzer Distanz (9.), dann vergab Sandro Porta einen Elfmeter (12.).

Nur eine Minute später traf Leonard Grob den Pfosten. Auch in der Folge konnte die Spielvereinigung mehrere Hochkaräter nicht in Tore umwandeln und so dauerte es bis zur 27. Spielminute, ehe Kapitän Simon Skarlatidis den Ball unhaltbar im Gästetor versenkte.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Nun ließ Haching keine wirklichen Gäste- Möglichkeiten mehr zu und so setzte der eingewechselte Josef Gottmeier das nächste Ausrufezeichen. Nach 57 Minuten erzielte der Youngster die 2:1-Führung für die Vorstädter. Eine Minute später kam dann Hachings Neuzugang Mathias Fetsch zu seinem Debüt im Trikot der Spielvereinigung und machte nur kurze Zeit später sofort auf sich aufmerksam. Nach einer Flanke von der linken Strafraumkante lief der erfahrene Stürmer im Strafraum ein und verwandelte per Kopf zum 3:1-Endstand.

Unterhachings Co-Trainer Thomas Kasparetti zum Spiel gegen den SV Pullach: „Wir haben eine sehr junge Truppe auf dem Feld gehabt, die das gut gemacht hat. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt, hätten vor dem Tor aber noch präziser sein müssen. Pullach hat aber auch gut dagegen gehalten. Es war ein guter Test.“ mm