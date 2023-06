Viele Tickets schon vergriffen: SpVgg Unterhaching startet Kartenvorverkauf für Relegationsrückspiel

Die SpVgg Unterhaching feierte die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern – und will jetzt in die 3. Liga.

Rückspiel am 11. Juni

Die SpVgg Unterhaching tritt in der Relegation zur 3. Liga gegen Energie Cottbus an. Der Ticketvorverkauf für das Rückspiel startete am Mittwoch.

München – Nach wochenlangem Hin und Her steht mittlerweile fest, dass die SpVgg Unterhaching zu den Relegationsspielen der 3. Liga antreten wird. Der BFV bestätigte am Pfingstmontag dem BR, dass der Verband mit der SpVgg Unterhaching „fristgerecht seinen Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gemeldet“ hat.

SpVgg Unterhaching empfängt Energie Cottbus zum Relegations-Rückspiel

Die SpVgg Unterhaching, die die Teilnahme an der Relegation in den Wochen zuvor offen ließ, hat sich bis heute (Freitag, 2. Juni) noch nicht offiziell dazu geäußert. Am Mittwoch teilte die SpVgg aber auf ihrer Website mit: „Der Kartenverkauf für das Heimspiel gegen Cottbus startet ab sofort!“

Somit sollten auch die letzten Zweifel, ob die Mannschaft von Sandro Wagner an der Relegation teilnimmt, beseitigt sein. Das Relegations-Hinspiel findet am Mittwoch, dem 7. Juni in Cottbus statt. Das Rückspiel wird dann am Sonntag, dem 11. Juni im Alpenbauer Sportpark ausgetragen. Fussball Vorort/FuPa Oberbayern wird beide Partien live aus dem Stadion im Ticker begleiten.

SpVgg Unterhaching: Großzahl der Tickets bereits vergriffen

Der Ticketvorverkauf für das Rückspiel ist am Mittwoch gestartet. Karten sind tagsüber in der Geschäftsstelle von 10 bis 17 Uhr erhältlich, außerdem gibt es eine abendliche Vorverkaufskasse am 2., 5., 6., und 7. Juni von 17 bis 20 Uhr direkt am Stadion. Dort ist allerdings keine Kartenzahlung möglich. Online können Tickets nur von Bestandskunden mit einem gültigen Account gekauft werden.

Wer noch keine Tickets für das Rückspiel hat, sollte sich beeilen. Auf Nachfrage teilte die SpVgg Unterhaching mit, dass eine erste genaue Auswertung erst heute MIttag (2. Juni) stattfindet, aber bereits viele Tickets vergriffen sind.