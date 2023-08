„Das war 3. Liga pur, ein Spiel voller Emotionen“ - SpVgg Unterhaching gewinnt Topspiel gegen Köln

Partystimmung im Sportpark: Die Hachinger Sebastian Maier, Simon Skarlatidis, Florian Schmid und Raphael Schifferl 8v.l.) nach dem Sieg über Viktoria Köln. Foto: sven Leifer © sven Leifer

Damit hatten selbst die größten Optimisten nicht gerechnet: Die SpVgg Unterhaching ist nach vier Spieltagen in der 3. Liga weiter ungeschlagen.

Unterhaching – Während die 3500 Zuschauer im Sportpark nach dem 2:1 gegen Viktoria Köln euphorisch feierten, blieb Marc Unterberger, der neue Coach der SpVgg Unterhaching, ziemlich cool: „Das sind wieder ganz wichtige Punkte, die wir uns hart erarbeitet haben, es freut mich, wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen weiter entwickelt hat.“

Dabei standen die Vorzeichen für diese Partie eher schlecht, denn Markus Schwabl hatten vom Auswärtsspiel beim SC Freiburg (0:0) eine schwere Verletzung mit nach Hause genommen. Der „Sportdirektor“ zog sich einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu und wird wohl vier Wochen ausfallen. So konnte der Sohn des Präsidenten Mani Schwabl ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag die Mannschaft nur moralisch unterstützen – und gehörte dann zu den ersten Gratulanten.

SpVgg Unterhaching nutzt Abwehrfehler zur frühen Führung

Trainer Unterberger war durch das Malheur von Schwabl zu Umstellungen gezwungen, die sich aber prima bewährten: So rückte Dennis Weidner in die Abwehrkette und Maxi Welzmüller konnte, nach langer Verletzungspause, endlich wieder mit seinem Bruder Seppi in die Anfangsformation rücken.

Die bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Kölner machten es den Hachingern in der Anfangsphase nicht leicht, hatten dann aber Simon Skarlatidis nicht auf dem Schirm: In der 15. Minute nutzte der 32-jährige einen Fehler der Viktoria-Abwehr zur Führung. Und auch im zweiten Abschnitt sorgte der Deutsch-Grieche für Furore mit einem sensationellen Lattenknaller aus fast 30 Meter. Den zurückprallenden Ball lenkte der verdutzte Kölner Moritz Fritz ins eigene Tor (53.).

Schlussphase wird zur Nervenschlacht

Nach dem Anschlusstreffer der Kölner durch den eingewechselten Simon Handle wurde die Partie in der Schlussphase noch zu einer wahren Nervenschlacht, bedingt auch durch eine lange Nachspielzeit, in der beiden Teams noch Torchancen hatten. „Das war 3 Liga pur, ein Spiel voller Emotionen“, meinte nach dem Abpfiff Viktoria-Coach Olaf Janßen, der einst beim TSV 1860 seine Trainerlaufbahn gestartet hatte.

Aufsteiger Unterhaching zählt aktuell zu den Überraschungsteams in der 3 Liga. Die Erklärungen sind vielfältig. „Bei uns herrscht einfach eine besondere Stimmung im Team“, betont Kapitän Seppi Welzmüller, der nach vier Kreuzbandrissen in dieser Saison in der Abwehr eine besondere Performance liefert. „Wir haben erneut viel investiert – und das ist belohnt worden“, freute sich Cheftrainer Unterberger über den tollen Saisonstart, der trotz der bescheidenen Personalpolitik, mit nur einem Neuzugang und dem Einbau einiger Eigengewächse, voll gelungen ist. (Klaus Kirschner)