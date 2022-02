ERDINGER-Torjäger Patrick Hobsch im LIVE-Interview: Wohin geht die Reise für die SpVgg Unterhaching?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Patrick Hobsch ist die Lebensversicherung der SpVgg Unterhaching. © FuPa/Imago

Patrick Hobsch ist mit 17 Saisontoren die Lebensversicherung der SpVgg Unterhaching. Im LIVE-Interview spricht der Stürmer über die Saisonziele in der Regionalliga.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching verpflichtete im Sommer 2021 Patrick Hobsch vor allem aus einem Grund: Der Stürmer sollte nach dem Abstieg aus der 3. Liga für die in der letzten Saison vermisste Torgefahr sorgen. Und Hobsch überzeugte. Der 27-Jährige steht nach 23 Spielen bei 17 Toren.

Das macht ihn zum ersten Verfolger von Regionalliga-Toptorjäger Adam Jabiri. Der 36-Jährige steht aktuell bei 20 Treffern. Der gebürtige Bremer hat also noch beste Chancen, sich die Torjägerkanone zu sichern und sich damit auch zum ERDINGER-Torschützenkönig der Saison 2021/22 zu küren. 15 Kisten ERDINGER Weißbier als Präsent inklusive. Im Interview auf unserer Facebook-Seite am Donnerstag, den 24. Februar um 15.30 Uhr sprechen wir mit dem Torjäger über die aktuelle Saison und die anstehende Rückrunde.

SpVgg Unterhaching: Patrick Hobsch zieht Interesse von 1860 auf sich

Mit seinen bisherigen Leistungen in der Vorstadt hat Hobsch dem Vernehmen nach sogar das Interesse des TSV 1860 auf sich gezogen. Die Löwen machten sich angeblich schon in der Winterpause Gedanken über den Stürmer. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande, auch wenn Hobsch sich nicht abgeneigt zeigte: „Dass ich eine gewisse Sympathie für die Löwen habe und mir das zumindest einmal anhören würde, ist klar“.

Gut möglich also, dass Hobsch im Sommer nochmal Thema an der Grünwalder Straße wird. Jetzt liegt der Fokus des 27-Jährigen allerdings auf der Rückrunde mit der SpVgg Unterhaching. Am Samstag starteten die Vorstädter mit einer 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter SpVgg Bayreuth in das Pflichtspieljahr 2022. Für die Hachinger geht es, nach 23 Spielen auf Platz 8 liegend, in der Rückrunde wohl nicht mehr um den Auf- oder Abstieg. Viel mehr soll sich die junge Mannschaft weiter finden und der Aufstieg in die 3. Liga bis spätestens 2025 realisiert werden. Hobsch hingegen könnte sich mit guten Leistungen noch die Torjägerkanone sichern und sich auch weiter in den Fokus anderer Klubs spielen. (kk)