Hachings Mantl für U20-Nationalteam nominiert

Torwart Nico Mantl von der SpVgg Unterhaching ist für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert worden.

Unterhaching– Torwart Nico Mantl von der SpVgg Unterhaching ist für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Der 19-Jährige steht im Kader für die beiden Länderspiele gegen Polen in Norderstedt (10. Oktober, 18.00 Uhr) und in der Schweiz in Biel (13. Oktober, 15 Uhr). „Das macht uns unheimlich stolz und bestätigt seine Entwicklung“, sagte Trainer Claus Schromm. „Der ganze Verein freut sich für Nico, dass er diese tolle Chance bekommt. Das ist die logische Konsequenz für seine guten Leistungen in dieser Saison.“

Mantl kam 2011 vom FC Deisenhofen in die U12 der SpVgg Unterhaching und ist seit dieser Saison Stammkeeper. Im August hatte Mantl seinen Vertrag bis 2023 verlängert. „Das ist eine super Nachricht für Nico, aber auch für die SpVgg Unter-haching“, sagt Präsident Manfred Schwabl. „Die Nominierung unseres Eigengewächses für die Nationalmannschaft zeigt, dass unser Verein eine hervorragende Arbeit leistet und es zudem möglich ist, über Haching den Weg nach ganz oben auch schaffen zu können.“

Und damit nicht genug der positiven Nachrichten von der SpVgg Unterhaching: Sandro Porta ist vom Bayerischen Fußball-Verband für den Leistungskader des Jahrgangs 2002 nominiert worden. Der BFV nimmt mit dieser Mannschaft am U18-Sichtungsturnier des Deutschen Fußball-Bundes in der Sportschule Duisburg-Wedau teil. Der Lehrgang findet vom 10. bis 15. Oktober statt. Torhüter Fabian Scherger steht zudem auf Abruf. Beide Spieler sind in der aktuelle Saison fester Bestandteil der Hachinger U19, die in der A-Junioren Bayernliga spielt.

„Es ist immer eine tolle Sache, wenn Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum für einen bundesweiten Lehrgang berücksichtigt werden“, sagt Hachings NLZ-Leiter Mario Himsl. „Dies ist für die Spieler eine willkommene Abwechslung zum Vereinsalltag und eine gute Chance sich auf dieser Ebene zu präsentieren.“ U19-Trainer Robert Lechleiter: „Ich freue mich sehr für die Jungs. Diese Nominierung bestätigt ihre guten Leistungen in den letzten Wochen.“ mm