SpVgg Unterhaching: Sandro Wagner kehrt zurück zu den Ursprüngen

Von: Robert M. Frank

Sportlich läuft’s für Hachings Torwart Rene Vollath (hier mit Maskottchen Fonsi). Mit einem Sieg gegen den TSV Aubstadt könnte die SpVgg Unterhaching einen weiteren Schritt in Richtung Regionalliga-Meisterschaft machen.. Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching muss sich im Nachholspiel am Mittwoch (17.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten TSV Aubstadt beweisen, der jüngst einen Trainerwechsel hinter sich hat.

Unterhaching – Am 17. Mai 2021 hat Sandro Wagner sein erstes Spiel als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching bestritten. Damals beim mageren 0:0 hieß der Gegner TSV Aubstadt. Auch heute trifft Wagner in der Nachholpartie des 27. Spieltags der Regionalliga Bayern am gleichen Ort wieder auf die Unterfranken. Vorerst wird Wagner ein letztes Mal in Aubstadt antreten, bevor er im Sommer bei der SpVgg aufhört und an Nachfolger Marc Unterberger übergibt (wir berichteteten).

Im Vergleich zu damals, als die Hachinger frisch aus der 3. Liga in die Regionalliga angestiegen waren, stehen die Vorzeichen im vierten Aufeinandertreffen komplett anders. Die SpVgg hat nach der Nullnummer alle beiden darauffolgenden Duelle gegen Aubstadt gewonnen. Und diesmal geht der Tabellenführer gegen den abstiegsbedrohten TSV als haushoher Favorit ins Rennen. Während die Hachinger ihre Führungsposition zuletzt mit wichtigen Siegen untermauerten, rutschten die Aubstädter zuletzt tief in die Krise. Vier Spiele in Serie hat die Mannschaft zuletzt verloren und ist damit in diesem Kalenderjahr noch sieglos. Aus diesem Grund hat sich der 14. der Tabelle zuletzt auch von Trainer Victor Kleinheinz getrennt Erfolgscoach Josef Francic reaktiviert. Der 55-jährige Trainer-Routinier hatte den TSV über zehn Jahre lang trainiert und einst in die Regionalliga geführt, ehe er sich im Frühjahr 2022 in die Aubstädter Jugendabteilung zurückgezogen hat.

Die neue Trainerkonstellation beim kommenden Gegner macht die Situation für die Hachinger nicht gerade einfacher. Die mit dem Rücken zur Wand stehenden Aubstädter haben in der Partie, die vor rund zwei Wochen aufgrund widrigen Witterungsbedingungen ausfiel, als Außenseiter nichts zu verlieren. Hachinger hingegen schon, es gilt den Vorsprung in der Tabelle zu vergrößern und vorzulegen vor dem Verfolger Würzburg, der seine Nachholpartie in Ansbach erst in einer Woche austrägt. Mit zwei Siegen in Serie im Rücken ist das Selbstbewusstsein bei den Hachingern auf den dritten Erfolg in Serie jedenfalls groß. „Wir wollen auch das zweite Spiel in dieser englischen Woche gewinnen“, blickt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti voraus.

SpVgg Unterhaching: Vollath -Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Anspach, Stiefler, Waidner, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch