SpVgg Unterhaching: Wagner bittet am 20. Juni zum Trainingsauftakt

Von: Robert Gasser

Für Sandro Wagner wird es am 20. Juni wieder ernst: Dann bittet er seine Spieler bei der SpVgg Unterhaching zum Trainingsauftakt. Foto: dpa © dpa

Noch hält die Fußballfans die Nations League so einigermaßen über Wasser, doch bald ist auch hier Schluss. Aber für die Fans der SpVgg Unterhaching wird es schon bald wieder interessant.

Unterhaching – Am Montag, 20. Juni, geht es bei den Vorstädtern wieder los, Trainer Sandro Wagner beordert seine Spieler zum Trainingsauftakt in den Unterhachinger Sportpark.

Nur vier Tage später, am Freitag, 24. Juni, steht das erste Süiel der Saison 2022/23 auf dem Programm, ein Benefizpsiel beim SV Warngau. Für den Samstag, 25. Juni, ist ein Blitzturnier in Ismaning geplant – mit dem SV Heimstetten, FC Deisenhofen, FC Ismaning und der SpVgg Unterhaching).

Vom 27. Juni bis zum 3. Juli beziehen die Hachinger dann in Schlanders/Südtirol ein Traininglager, um sich den Feinschliff für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern zu holen. Am 7. Juli (zuhause gegen den SV Pullach) und 8. Juli (auswärts beim SSV Jahn Regensburg) stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm, ehe es zwischen dem 14. und 17. Juli (der genaue Termin steht noch nicht fest) in der Regionalliga ernst wird. (Robert Gasser)