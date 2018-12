Finale im Hachinger Sportpark

Fußball - 3. Liga

von Christian Amberg schließen

Zum Jahresfinale erwartet die Zuschauer im Unterhachinger Sportpark noch ein echtes Spitzenspiel. Der KFC Uerdingen ist bei der SpVgg zu Gast, es ist das Duell des Fünften mit dem Dritten und die beste Offensive gegen die zweitstärkste Defensive der Dritten Liga.

Unterhaching – Fünf Zähler trennen die beiden Kontrahenten vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag (13 Uhr) in der Tabelle. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt die SpVgg, bleibt sie an den Aufstiegsrängen dran. Bei einer Niederlage würde der Rückstand anwachsen. Eine ruhige Winterpause könnten die Hachinger nach der guten Vorrunde dennoch verbringen, den fünften Platz nehmen sie in jedem Fall mit in den Urlaub.

Die 34 als Ziel ausgegebenen Punkte bis Jahresende sind nach zwei Unentschieden nur noch mit einem Sieg zu erreichen, aktuell steht die SpVgg bei 32 Zählern. Nach dem bitteren 1:1 gegen Osnabrück vor einer Woche, das sich durch den späten Ausgleich wie eine Niederlage anfühlte, sind die Hachinger heiß: „37 Punkte waren drin, die wären besser gewesen als 34“, sagt Mittelfeldspieler Lucas Hufnagel, „aber jetzt müssen wir aus den letzten beiden Spielen wenigstens vier Punkte holen, damit wir näher oben dranbleiben. Wir wollen zum Abschluss auf jeden Fall einen Sieg.“ Der Gegner wiederum könnte sogar die Tabellenführung übernehmen, wird also ebenso motiviert sein.

Man liegt nicht falsch, wenn man die Kontrahenten als die Überraschungen der Saison bezeichnet. Mit Haching und dem früheren Bundesligisten und Pokalsieger von 1985 konnte man nicht unbedingt in der obersten Tabellenregion rechnen. Die SpVgg hat sich überraschend schnell entwickelt, Uerdingen mit seiner Star-Truppe nach dem Aufstieg früh das Niveau der Dritten Liga angenommen. Weltmeister Kevin Großkreutz und Ex-Löwe Stefan Aigner zählen zu den Stars der Liga.

Seit dem ersten Spiel der Saison, als die Hachinger mit dem 3:1-Auswärtssieg beim KFC dessen Aufstiegs-Euphorie humorlos bremsten, verbuchte Uerdingen zwölf Siege, keiner in der Liga schaffte mehr. 19 Gegentore in 19 Spielen sind der zweitbeste Wert. Die SpVgg setzt ihre gewaltige Offensiv-Ausbeute von 38 Treffern dagegen, Bestwert in der Dritten Liga. Und die Hachinger kamen mit nur einer Niederlage durch die Vorrunde, das soll bis zum Jahresende auch so bleiben. „Wir freuen uns auf das Spitzenspiel zum Abschluss des für uns schönen Jahres 2018“, sagt SpVgg-Trainer Claus Schromm, „und wir wollen den Coup aus dem Hinspiel wiederholen.“

Personell hat er allerdings einige Baustellen dazubekommen. Kapitän Dominik Stahl fällt nach seinem Handbruch aus dem Osnabrück-Spiel und der Operation am Montag nun doch definitiv aus. Zudem sind sein Vertreter Max Dombrowka, Thomas Hagn und Dominik Widemann angeschlagen.

SpVgg Unterhaching: Königshofer – Schwabl, Endres, Greger, Winkler – Dombrowka (Kiomourtzoglou), Hufnagel – Marseiler, Bigalke – Hain, Schimmer.