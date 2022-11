SpVgg Unterhaching gegen TSV Buchbach LIVE: Verteidigt Wagner-Elf die Tabellenführung?

Thomas Winklbauer (li., TSV Buchbach) und Ben Westermeier (re., Unterhaching) im Zweikampf. Das Hinspiel endete 3:1 für die SpVgg. © IMAGO/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching erwartet am Samstagnachmittag den Kult-Klub aus Buchbach. Gelingt dem Regionalliga-Dino eine Überrachung? Der Live-Ticker.

20. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen TSV Buchbach.

Die Mannschaft von Sandro Wagner holte in den letzten neun Spielen 23 Zähler. Der TSV Buchbach hingegen wartet seit vier Spielen auf einen Dreier.

Anpfiff im Sportpark Unterhaching ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching befindet sich in Topform und ist seit neun Spielen in der Regionalliga Bayern ungeschlagen (sieben Siege, zwei Unentschieden). In der Tabelle steht die Elf von Trainer Sandro Wagner mit einem Punkt Vorsprung auf die Würzburger Kickers auf Rang eins.

Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team aus der Münchner Vorstadt in einem heißen Duell mit 4:3 gegen den 1. FC Schweinfurt durch. Matchwinner war das 17-jährige Top-Talent Maurice Krattenmacher, der neun Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer erzielte und damit den 14. Saisonsieg eintütete.

SpVgg Unterhaching gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Kult-Klub hofft auf Überraschung beim Primus

Mit dem TSV Buchbach empfängt der Primus am Samstag einen ganz unangenehmen Gegner. Beim Hinspiel am 1. Spieltag setzte sich Haching zwar mit 3:1 durch, doch in den vier Duellen davor trotzte der Kult-Klub der Spielvereinigung dreimal einen Punkt ab und gewann 2021 im Toto-Pokal sogar klar mit 4:1.

Allerdings warten die Buchbacher seit vier Spielen in der Regionalliga Bayern auf einen Sieg (zwei Niederlagen und zwei Unentschieden). Kann der Regionalliga-Dino dem Spitzenreiter ein Bein stellen und für eine Überraschung sorgen? Anpfiff im Hachinger Sportpark ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker (jb)