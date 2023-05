Wagner denkt schon an die Relegation – Türkgücü muss Klassenerhalt vertagen

Von: Patrik Stäbler, Robert M. Frank

Dank eines hart umkämpften Unentschiedens des FC Bayern II beim Tabellenzweiten Würzburger Kickers macht die SpVgg Unterhaching mit einem Auswärtssieg in Vilzing die Meisterschaft vorzeitig perfekt.

DJK Vilzing - SpVgg Unterhaching 0:2 (0:0).

Jubel, Trubel, Heiterkeit beim neuen Regionalliga-Meister. Nach Ehrenrunden und der obligatorischen Dusche mit diversen Kaltgetränken feierten die Hachinger den vorzeitigen Titelgewinn. Die Gastgeber wollten dem Tabellenführer offensichtlich nichts schenken, doch im zweiten Durchgang machten Mathias Fetsch (54.) und Niclas Anspach (61.) den Deckel drauf.

„Ich bin dankbar, dass ich bei meinem ersten Trainerjob gleich Erfolg hatte, der Schlüssel zum Erfolg war die tolle Gemeinschaft im Verein, trotz einiger Widerstände hat die Mannschaft hervorragend gearbeitet und unsere Ziele verwirklicht“, freute sich SpVgg-Trainer Sandro Wagner, der schon an die möglichen Kontrahenten in der Relegation zur 3. Liga gedacht hat: „Ich habe Cottbus und Erfurt schon angesehen, wir wollen natürlich auch diese Spiele erfolgreich gestalten.“

Sportlich sind die Hachinger auf dem besten Wege, weiter offen ist die endgültige Lizenzierung für die 3. Liga wegen einiger Auflagen. „Natürlich wollen wir aufsteigen“, betont SpVgg-Präsident Manfred Schwabl, der aber immer noch Bedenken anmeldet: „Es geht um unsere Identität und das Nachwuchsleistungszentrum, wir werden uns noch beraten, was möglich ist“.

Da ist es sicher nicht schlecht, dass es zum Titelgewinn einen weiteren Bonus gibt. So ist der „Bayerische Amateurmeister“ für die nächste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Da sind rund 150 000 Euro an zusätzlichen Einnahmen garantiert, vielleicht ein Mosaikstein bei der Finanzierung der Rückkehr in den Profifußball. (kik)

Würzburger Kickers - FC Bayern II 2:2 (0:0).

Die erste Hälfte fand komplett im Zeichen der Gastgeber statt, die aus ihren zahlreichen Torchancen allerdings zunächst nichts Zählbares machten. Ein auf den Kopf gestellter Spielverlauf dann nach der Pause: Roman Roman Reinelt erzielte nach einer Ecke per Kopf das 1:0 für die kleinen Bayern (47.).

Von einem anschließenden Doppelschlag der Hausherren mit den beiden Toren von Maximilian Zaiser (50.) und Thomas Haas (54.) ließen sich die Bayern-Amateure nicht beeindrucken. Nach einem von Yusuf Kabadij an den Pfosten geschossenen Foulelfmeter (88.) erzielte die Mannschaft von FCB-Trainer Holger Seitz in der Nachspielzeit den Ausgleich durch einen Volleyschuss von Frans Krätzig (90.+4). „Vor allem die Art und Weise wie die Mannschaft aufgetreten ist, war das Entscheidende gewesen“, sagte ein zufriedener Seitz. (rmf)

Türkgücü München - 1.FC Schweinfurt 0:3 (0:2).

Nach der dritten Niederlage hintereinander müssen die Münchner den vorzeitigen Klassenerhalt weiter verschieben. Ohne ihren aus dem Derby in Haching rotgesperrten Trainer Alper Kayabunar wurde Türkgücü im Grünwalder Stadion gleich vom Schweinfurter Routinier Adam Jabiri eiskalt erwischt, der aus 30 Metern ein Traumtor zum 0:1 über den zu weit vor seinem Gehäuse stehenden Türkgücü-Torwart Johann Hipper erzielte (6.).

Lukas Aigner legte dann gleich das 0:2 nach (11.). Während die Gäste im Laufe des Spiels weitere Großchancen besaßen, hatten bei der von Co-Trainer Dennis Vatany betreuten Heimelf nur Ünal Tosun (16.) und nach dem Seitenwechsel Marco Holz (47.) Gelegenheiten zu einem Treffer. Die Vorentscheidung zum 0:3 durch Jabiri hinterließ frustrierte Münchner, die eine Personalie verkündeten: der 24-jährige Offensivspieler Emre Tunc wurde von Ligakonkurrent Heimstetten für die kommende Spielzeit verpflichtet. (rmf)

1. FC Nürnberg II - SV Heimstetten 1:1 (0:0).

Im Duell bei der viertbesten Mannschaft der Liga hat der Tabellenletzte SVH einen Achtungserfolg geholt. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als sollten die Heimstettner, die bereits das Hinspiel 5:3 gewonnen hatten, sogar ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Saison landen.

Denn nach einem couragierten Auftritt und dank eines Foulelfmeters von Kapitän Lukas Riglewski in der 54. Minute führte der designierte Absteiger lange mit 1:0. Doch quasi mit dem Schlusspfiff gelang dem Favoriten aus Nürnberg doch noch der Ausgleich durch Christopher Wähling, der aus zehn Metern traf. „Wir hätten das schon gerne über die Zeit gebracht. Leider Gottes ist uns das nicht gelungen“, haderte Heimstettens Trainer Christoph Schmitt. (ps)

Jubel über den späten Augleich von Bayern II. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg