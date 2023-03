SpVgg Unterhaching: Turbulenzen im Umfeld ausblenden

Von: Robert M. Frank

Überflieger Haching: Sportlich läuft’s bestens beim Regionalliga-Tabellenführer (Christoph Ehlich). © Robert brouczek

Die SpVgg Unterhaching muss im Auswärtsspiel in Hankofen sowohl die turbulenten vergangenen Tage abschütteln als auch ihre starke Leistung zuletzt im Spitzenspiel gegen Würzburg bestätigen.

Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching steht an diesem Samstag (14 Uhr) mit der Auswärtspartie bei der SpVgg Hankofen-Hailing Spiel eins nach dem jüngsten Sieg im Spitzenspiel gegen Würzburg an. Und gleichzeitig auch das erste Spiel nach der Ankündigung von Cheftrainer Sandro Wagner, die Hachinger nach der Saison zu verlassen (wir berichteten). Die Hachinger müssen dabei gleich mehrere schwierige Umstände erfolgreich meistern.

Der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Bayern muss zum einen im Spiel gegen den abstiegsbedrohten 16. nur seinem Favoritenstatus gerecht werden. Ebenso gilt es in der Partie im Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Leiblfing auch die in dieser Woche aufgetauchten Schlagzeilen, um die Kündigung des Stadion-Pachtvertrages zum Saisonende abzuschütteln. Wagners Team muss den Erfolg gegen Würzburg nach einem bärenstarken Auftritt bestätigen, was im Rückspiel vor einer großen Dorfkulisse in Niederbayern nicht leicht werden dürfte. Laut Heimverein sollen 1200 Zuschauer ins Maierhofer-Bau-Stadion in Leiblfing kommen.

„Uns erwartet mit Sicherheit eine heiße Atmosphäre und darauf freuen wir uns! Die Jungs haben sich über die ganze Woche richtig fokussiert gezeigt und wollen sofort nachlegen“, sagt Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Gegen die selbst ernannten „Dorfbuam“ muss die SpVgg zudem beweisen, dass sie es besser kann als noch im Hinspiel vor einem guten halben Jahr. Damals hatte ein sensationeller Last-Minute-Weitschusstreffer von Hankofens David Vogl für die erste von derzeit insgesamt nur zwei Heimniederlagen im Unterhachinger Sportpark gesorgt. Aus personeller Sicht kann Wagner für das Spiel gegen die in diesem Kalenderjahr erst einmal in drei Partien erfolgreichen Niederbayern fast den vollen Kader aufbieten.

Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Dominik Stahl, Maximilian Welzmüller und Top-Talent Maurice Krattenmacher stehen alle Stammspieler zur Verfügung. Darunter befindet sich auch wieder Sebastian Maier. Der ehemalige Bundesligaprofi hat gegen Würzburg seine Gelbsperre abgesessen und kann bei der Partie unweit seiner niederbayerischen Heimat wieder mitwirken. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath -Schwabl, Pisot, Zentrich, Ehlich - Anspach, Stiefler, Waidner, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch