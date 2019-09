SpVgg Unterhachings U17holt Punkt gegen SV Darmstadt 98

„Nach dem Gegentor haben wir etwas Glück“

Am sechsten Spieltag der B-Junioren- Bundesliga Süd/Südwest trennte sich die Hachinger U17 von Darmstadt 98 1:1 (1:0). Daniel Hausmann brachte die Haching Youngsters in Führung (10.), den Gästen gelang in der zweiten Halbzeit durch Lian Javier Akkus Rodriguez (48.) der Ausgleich.

Unterhaching – Trainer Marc Unterberger war nach der Partie nicht zufrieden. „So wie wir das Spiel zu Beginn im Griff hatten und mit der Führung im Rücken dürfen wir so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben“, sagte er. „An dieser Konstanz über 80 Minuten werden und müssen wir weiter arbeiten.“

Haching kam gut in die Partie und dominierte Darmstadt in der Anfangsphase. Folgerichtig gingen die Youngsters auch in Führung. Nach etwa 25 Minuten verlor Haching etwas den Faden, wodurch Darmstadt zu einer größeren Möglichkeit kam. Der zweite Durchgang begann wie die ersten 40 Minuten – mit starken Hausherren. Unterberger: „Direkt mit Wiederanpfiff müssen wir bei der Doppelchance von Daniel Hausmann und Nils Ortel eigentlich die Führung erhöhen. Danach gelang es aber nicht, wieder die Kontrolle über das Spiel zu bekommen - ganz im Gegenteil!“

Darmstadt drängte immer mehr auf den Ausgleich und erzielte auch das 1:1 (48.). „Nach dem Gegentor haben wir etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten“, so Unterberger. In der Schlussphase hatten beide Mannschaft noch Chancen, doch es blieb beim Unentschieden. Am Samstag steigt für die B-Junioren der SpVgg Unterhaching das miot Spannung erwartete Derby bei den von WM-Rekordtorschütze Miroslav lose trainierten Talenten des FC Bayern.