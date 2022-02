SpVgg Unterhaching: Hausmann mit Hattrick gegen Offenbacher Kickers

Von: Robert Gasser

Der Elfer sitzt: Daniel Hausmann bei einem seiner drei Tore gegen die Offenbacher Kickers. © SpVgg Unterhaching

Für die Hachinger U19 ging es in der Bundesliga Süd/Südwest gegen die Offenbacher Kickers um drei wichtige Punkte.

Unterhaching – Auf dem heimischen Kunstrasen am Sportpark hatte Haching von Anfang an mehr vom Spiel und konnte diese Überlegenheit auf dem Platz auch in Tore ummünzen. Am Ende hatten die Hachinger das Spiel mit 3:0 klar gewonnen. Gleich dreimal traf Daniel Hausmann ins Offenbacher Tor und entschied somit das Spiel für die Vorstädter quasi im Alleingang.

Er war einer von einigen Hachinger Akteuren, die bereits im Profikader stehen, aber noch spielberechtigt für die A-Junioren sind. „Das Spiel war wichtig für uns. Wir wollten den Sieg, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern und natürlich um das 1:4 gegen Darmstadt vergessen zu machen. Es war nicht einfach aber die Jungs haben das gut gemacht und sich die drei Punkte redlich verdient“, lautete das Fazit von Trainer Robert Lechleiter. Am heutigen Dienstag steht ein Test gegen die A-Junioren des TSV 1860 Rosenheim an. In der Liga geht es dann am kommenden Samstag beim SC Freiburg weiter. Anpfiff an der Dreisam ist um 11 Uhr.

SpVgg Unterhaching: Auch U17 am Wochenende erfolgreich

Auch die Hachinger U17 konnte ihr Wochenende erfolgreich gestalten. Für ihr letztes Testspiel vor dem Ligastart war die Elf von Cheftrainer Marc Unterberger in Chemnitz zu Gast. Gegen den Vierten aus der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost wussten die Vorstädter zu überzeugen, gewannen deutlich 4:0 und haben damit die Vorbereitung erfolgreich abgeschlossen.

Am kommenden Sonntag geht es dann beim SV Elversberg um Punkte in der Bundesliga. Anpfiff um 12 Uhr. (Robert Gasser)