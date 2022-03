SpVgg Unterhaching: U19 scheitert im BFV-Pokal - U17 vor Topspiel

Hannes Heilmair steht im Tor der Hachinger U19. © Germann/ Eibner-Pressefoto/ Imago images

Die U19 der SpVgg Unterhaching war am Wochenende zuhause gegen den FC Ingolstadt im BFV-Verbandspokal gefragt.

Unterhaching - Während man in der Liga auf Hachinger Seite deutlich über den Schanzern steht, gelten für den Pokal bekanntlich besondere Regeln und so sollte es an diesem Samstag auch schlechter für die Hausherren enden. Haching versäumte es, die Möglichkeiten, die sie hatten auch im Tor unterzubringen, Ingolstadt war hingegen hoch effizient.

So stand es nach 30 Minuten bereits 2:0 für die Gäste. Auch wenn Haching kurz darauf noch den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, behielten die Gäste immer die Oberhand und stellten noch vor der Halbzeit auf 3:1. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das nicht und die Schanzer verwandelten in der 68. Spielminute einen Elfmeter zum 1:4. „Wenn du die Tore vorne nicht machst, dann kassierst du sie hinten“, schlussfolgerte Hachings Cheftrainer Robert Lechleiter mit einer alten Fußballweisheit. Nach dem Schlusspfiff hieß es also 1:4 aus Hachinger Sicht, und damit sind die Hachinger aus dem Pokal ausgeschieden.

U17 für heutiges Topspiel gerüstet

Die U17 der SpVgg Unterhaching hat ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Frankfurt 3:2 gewonnen. Haching war der klare Favorit in dieser Partie auf dem heimischen Kunstrasen und ging planmäßig mit 2:0 in Führung. Die Tore in der ersten Halbzeit erzielten Leo Gabelunke (19.) und Top-Torjäger Maurice Krattenmacher (40.). Im zweiten Durchgang jedoch war Frankfurt am Drücker und konnte kurz nach Wiederbeginn auf 2:1 verkürzen (42.). Nur sieben Minuten später erzielte der FSV sogar den Ausgleich und die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, ehe Maurice Krattenmacher in der letzten Spielminute seinen persönlichen Doppelpack schnürte und damit den 3:2-Endstand erzielte.

„Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste war durch Dominanz und viele Chancen auf unserer Seite geprägt. Da hätten wir das Spiel vielleicht schon entscheiden müssen. Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit, Frankfurt wird mutig und dann kippt die Dynamik des Spiels. Der FSV schießt dann zwei Tore und am Ende hat das Spiel eher ein Unentschieden verdient, muss man ehrlicherweise sagen. Dass wir dann noch 3:2 gewonnen haben ist sicherlich glücklich, ist dann aber auch ein wenig das Abziehbild dieser Saison, dass die Mannschaft immer bis zur letzten Sekunde dran glaubt“, sagt U17-Trainer Marc Unterberger. In der Tabelle sind die Hachinger weiterhin Zweiter – zwei Zähler hinter dem VfB Stuttgart. Somit kommt es am heutigen Mittwoch zum absoluten Topspiel der Bundesliga Süd/Südwest, wenn um 18 Uhr, der VfB Stuttgart die SpVgg Unterhaching empfängt. mm