SpVgg Unterhaching: Und jetzt geht auch noch Wagner

Von: Robert M. Frank

Teilen

Servus, Haching: Sandro Wagner verlässt im Sommer den Sportpark; er „möchte die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen“. © Robert Brouczek

Bei der SpVgg Unterhaching jagt derzeit eine Hiobsbotschaft die nächste. Nach dem Bekanntwerden der Kündigung des Stadion-Pachtvertrages zum Saisonende bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend (siehe Seite 29), verkündete der Tabellenführer der Regionalliga Bayern am Donnerstagvormittag den Abschied von Trainer Sandro Wagner zum Saisonende. Einer Pressemitteilung zufolge wird Wagner seinen auslaufenden Zweijahres-Vertrag nicht verlängern.

Unterhaching – „Es ist natürlich enorm schade, dass Sandro uns im Sommer verlässt“, wird SpVgg-Präsident Manfred Schwabl zitiert. „Auf der anderen Seite macht es mich auch stolz, dass wir dieses Trainertalent entdecken und mitentwickeln konnten, was klarer Teil des Hachinger Wegs ist.“ Ein Abschied Wagners von Haching hatte sich in den turbulenten vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, die von Finanzengpässe und offenen Fragen zum Lizenzierungsverfahren zur 3. Liga begleitet waren.

Wagner erklärt, bei seiner Entscheidung habe seine persönliche Weiterentwicklung als Trainer nach seiner ersten Trainerstation im Herrenbereich im Vordergrund gestanden. „Ich habe immer betont, dass ich als Trainer ein Lernender und längst nicht perfekt bin. Genau aus diesem Grund möchte ich im Sommer die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen“, wird Wagner in der Mitteilung der SpVgg zitiert. Wie die neue Herausforderung aussehen soll, will der Ex-Bundesliga-Profi demnächst bekannt geben. Wer Wagners Erbe ab dem kommenden Sommer antreten wird – Schwabl hatte einst den aktuellen U19-Junioren-Bundesliga Trainer und langjährigen Vereinsmitarbeiter Marc Unterberger als Nachfolger erkoren – bleibt ebenso unbekannt.

Wie es generell bei den Hachingern in der kommenden weitergehen wird, ist derzeit aus vielerlei Hinsicht noch offen. Aus sportlicher Perspektive muss Haching im Fall der Regionalligameisterschaft noch die Relegation erfolgreich meistern. Während aus finanzieller Sicht für den Falle einer erfolgreichen Rückkehr in den Profifußball zunächst noch das Lizenzierungsverfahren für die 3. Liga gestemmt werden muss, gilt es nach den jüngsten Entscheidungen des Gemeinderates auch eine Heimspielstätte für die kommende Saison zu finden. Will Haching die Lizenzierungsunterlagen einreichen, ist Eile geboten. Abgabefrist ist der 1. April 2023.

Während die SpVgg laut Pressestelle derzeit keine Stellungnahmen zum weiteren Vorgehen abgeben wollte, äußerte sich indes der Unterhachinger Rathaus-Sprecher Simon Hötzl positiv gegenüber zügigen Verhandlungen. „Wir haben diesen Termin im Blick“, sagte Hötzl auf Anfrage. Einer zeitnahen Ausarbeitung eines neuen Pachtvertrags mit der SpVgg stehe seitens der Gemeinde nichts im Wege. „Die Verhandlungen können in den nächsten Tagen beginnen. Es setzt von allen Seiten eine maximale Flexibilität voraus“, erklärt Hötzl.

Wie bereits in der fraktionsübergreifenden Erklärung der Gemeinderäte vor der Entscheidung formuliert, sei „die Rettung des Vereins“ das Ziel der Kommune. „Nutzungsverträge zu fairen Konditionen für die Liegenschaft Stadion am Sportpark“ beabsichtigt die Gemeinde gemäß der Erklärung der zuständigen Haching Sportpark GmbH anzubieten. Ebenso den Verantwortlichen des neuen American Football-Teams der Munich Ravens, die das Stadion ebenso für sechs Heimspiele nutzen möchten. (ROBERT M. FRANK)