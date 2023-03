SpVgg Unterhaching unterliegt Wacker Burghausen 0:1

Von: Robert Gasser

Umarmung vor dem Spiel: Hachings Trainer Sandro Wagner (r.) und Wacker-Coach Hannes Sigurdsson, der ehemalige Erfolgstrainer des FC Deisenhofen. © Robert Brouczek

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat gestern Abend im heimischen Sportpark die große Chance vergeben, sich im Meisterschaftsrennen der Regionalliga Bayern an der Tabellenspitze vor den zweitplatzierten Würzburger Kickers abzusetzen. Die Hachinger unterlagen der vom ehemaligen Deisenhofner Coach Hannes Sigurdsson trainierten Mannschaft von Wacker Burghausen mit 0:

1 (0:1).

Die Begegnung war von Beginn an hart umkämpft. Und bereits in der 15. Spielminute gelang den Gästen von der Salzach die 1:0-Führung: Andrija Bosnjak kann den Einwurf von Moritz Sommerauer knapp neben dem Eckpunkt mit dem Kopf verlängern und das Leder rechts unten einköpfen – schon stand’s 1:0.

Nur zwei Minuten später hofften die Hachinger Fans auf den schnellen Ausgleich, doch Markus Schwabls Schuss geht knapp am linken Torpfosten vorbei. In der Folgezeit blieben die Gastgeber am Drücker, doch in den Offensivaktionen fehlte die letzte Konsequenz: So versuchte es Skarlatidis mit einem Flachschuss im Strafraum, doch Wackers Torwart Schöller konnte den Schuss abwehren. Die Hachinger blieben am Drücker, doch die stabile Defensive der Gäste machte es der SpVgg schwer.

Kurz vor der Halbzeitpause trat Skarlatidis einen Freistoß in den Strafraum, wo Mathias Fetsch am höchsten stieg und den Ball auch erreicht, doch Schöller war erneut zur Stelle (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Oberbayern-Derby sehr intensiv, und Haching drängte weiter auf den Ausgleich. In der 58. Minute köpfte Hachings Torjäger Patrick Hobsch einen von Skarlatidis getretenen Eckball nur knapp über die Latte.

Immer wieder war es Skarlatidis, der das Burghauser Tor unter Beschuss nahm. Doch entweder waren die Versuche zu unplatziert oder Schöller im Wacker-Tor war zur Stelle. Mitte der zweiten Halbzeit war es Niclas Anspach, der am Elfmeterpunkt im Gäste-Strafraum an den Ball kam, doch erneut konnte Schöller den Ball mit den Fingerspitzen parieren (70.). In der Schlussphase warfen die Hachinger alles nach vorne, doch die Sigurdsson-Elf brachte den Sieg über die Zeit. Und somit hat die SpVgg einen Big Point im Meisterschaftsrennen verpasset. ROBERT GASSER

SpVgg Unterhaching – Wacker Burghausen 0:1 (0:1)

SpVgg Unterhaching: Vollath; Zentrich (90. Schmid), Pisot, Josef Welzmüller (46. Waidner), Maier (66. Porta), Fetsch, Anspach, Schwabl, Skarlatidis (80. Hain), Ehlich, Hobsch Tor: 0:1 Bosnjak (15.)