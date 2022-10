Verletztenmisere macht Unterhaching ratlos - Wagner holt sich Tipps bei Gerland

Von: Robert M. Frank

Kopfverletzung nach Zusammenprall: Manuel Stiefler wird am Montag sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht; der Verein teilt mit, es gehe dem Mittelfeldspieler den Umständen entsprechend gut. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching kämpft mit massiven Verletzungsproblemen, die sich durch den jüngsten Ausfall von Manuel Stiefler vergrößern. Auf mittlerweile zehn Spieler ist die lange Verletztenliste des Fußball-Regionalligisten angewachsen.

Unterhaching – Mittelfeldspieler Stiefler hatte sich am Montag bei Türkgücü München nach einem Zusammenprall eine schwere Kopfverletzung zugezogen (wir berichteten). Nachdem er benommen zu Boden gegangen war, versorgten ihn Sanitätern medizinisch und brachten ihn zur Überprüfung ins Krankenhaus. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll es dem 34-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehen. Bis auf Weiteres falle Stiefler jedoch aus.

Die Absenz des zuletzt im defensiven Mittelfeld sehr konstant spielenden Stieflers wiegt schwer. Zumal weitere Routiniers derzeit ausfallen. Die Verletztenmisere hinterlässt Ratlosigkeit bei den Hachinger Verantwortlichen. „Es ist echt krass, was aktuell los ist bei uns“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner. Der ehemalige deutsche Nationalspieler sucht in Sachen Belastungssteuerung Rat bei seinem langjährigen FC-Bayern-Trainer Hermann Gerland. „Er sagt immer: erst belasten und dann steuern. Irgendwie fällt mir aber die Steuerung weg“, erzählt Wagner von seinem Dialog mit Trainer-Urgestein Gerland.

In Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung der SpVgg habe man im Hachinger Trainerstab bei den vielen Verletzten noch kein eindeutiges Muster erkannt. Dem 34-Jährigen zufolge hätten diejenigen Spieler in seinem Kader mit den hohen Trainingsintensitäten und -umfängen am meisten zu kämpfen, die in der jüngsten Vergangenheit aufgrund Verletzungspausen nicht viel Fußball spielen konnten. „Das sind nun die Nachwehen der letzten zwei bis drei Jahre. Es tut weh, aber das ist wieder eine Chance für die anderen, die reingekommen sind“, sagt Wagner. Einer davon ist Niclas Anspach.

Dem 22-jährigen Offensivspieler gelangen in den vergangenen drei Partien drei Tore. Das Hachinger Eigengewächs hatte zuletzt ein erstaunliches Comeback nach einer über zwölf Monate andauernden Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss und einer Schambeinverletzung hingelegt. Angesichts der Hachinger Verletzungsmisere kommt die Rückkehr des siebenfachen Drittliga-Torschützen gerade recht. „Er hilft uns ungemein, aus dem Mittelfeld mehr Torgefahr zu erzeugen. Ich hätte ihn schon gerne viel früher zurückgehabt“, sagt Wagner.

Insgesamt besitzen die Hachinger immer noch einen Kader, der dem Anspruch eines Favoriten gerecht wird und der mit ausreichend Spielern ausgestattet ist, die Profierfahrungen in den ersten drei Ligen gesammelt haben. Allerdings verringern sich durch die Verletzungen die Optionen für Wagner, was insbesondere in Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Meisterschaftsrennen ausschlaggebend sein könnte.

Sollte die Hachinger Verletzungsmisere dennoch weiterhin anhalten und sich weitere personelle Engpässe auftun, hat Wagner auch schon einen ganz speziellen Notfallplan parat. „Wir versuchen, es abzustellen. Ansonsten muss ich doch irgendwann noch selbst mitspielen“, sagte Wagner zuletzt nicht ganz ernst gemeint.