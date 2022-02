SpVgg Unterhaching verliert bei Spitzenreiter Bayreuth 1:2

Von: Robert M. Frank

Einsatzfreude: Torschütze Sandro Porta holt nach dem Hachinger Anschlusstreffer den Ball aus dem Gehäuse. © Sven Leifer

Nach fünf Wochen Vorbereitung haben sich die Hachinger zum Jahresauftakt bei Spitzenreiter Bayreuth gut präsentiert. Im ersten Spiel nach der offiziellen Verkündung der Neuausrichtung des Vereins mit geringeren Prioritäten für das Regionalliga-Team gegenüber den Junioren-Bundesliga-Mannschaften sowie der Verschiebung des Wiederaufstiegs in die 3. Liga auf das Jahr 2025 (wir berichteten), war die Leistung beim Krösus der Regionalliga Bayern durchaus ansprechend.

Unterhaching – Wenngleich der Punkteertrag ausblieb, wollte SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner sein Team loben. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das was wir uns vorgenommen haben, hat sie größtenteils umgesetzt“, sagt Wagner. Mit zwei Regionalliga-Debütanten – Torwart Fabian Scherger (20) und der als Rechtsverteidiger aufgebotene Leon Bucher (17) machten in der Startelf ihre erste Partie in der vierthöchsten deutschen Spielklasse – geriet der Start etwas holprig. Nach einer Hereingabe vom Flügel nutzte Bayreuths Markus Ziereis die erste Gelegenheit für die Heimmannschaft, um das frühe 1:0 zu erzielen (5.).

Von diesem frühen Rückstand unbeeindruckt erarbeiteten sich die immer besser ins Spiel kommenden Hachinger auf der Gegenseite dann die ersten Chancen. Sowohl Bucher (9.) als auch David Pisot (26.) verpassten das Gehäuse der Oberfranken knapp. Effektiver erwies sich in Folge allerdings doch der Spitzenreiter. Nachdem Bayreuths Stefan Maderer bei einem Konter den mitgelaufenen Alexander Nollenberger bedient hatte, schob dieser zum 2:0 ein (29.). Fast wäre den Hachingern noch vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer gelungen. Doch Winter-Neuzugang Florian Schmid, der für den wegen muskulärer Probleme ausgewechselten Offensivspieler José-Pierre Vunguidica bereits in der 18. Minute ins Spiel gekommen war, traf nur die Latte (45.).

Es hat sich nach Profifußball angefühlt.

Auch nach der Halbzeit blieben die Gäste dran und übten auf das Tor der Platzherren Druck aus. Angreifer Stephan Hain (57., 75.), Bucher (62., 79.) und Christoph Ehlich (63.) blieben bei ihren Einschussmöglichkeiten jedoch erfolglos.

Erst nachdem auf der Gegenseite Hachings Schlussmann Scherger eine Chance der Gastgeber mit einer Parade zunichte gemacht hatte (85.), belohnten sich die Hachinger mit dem überfälligen Treffer. Der kurz zuvor eingewechselte Sandro Porta markierte nach einem Alleingang auf Bayreuths Torhüter Sebastian Kolbe das 1:2 (90.+2), bevor die Partie zwei Minuten später beendet wurde.

Neben den ansprechenden Leistungen bei den Debütanten wollte Wagner in Bayreuth auch bei seinen Ex-Profis Fortschritte gesehen haben. „Sie stehen physisch jetzt ganz anders da als noch in der Hinrunde“, sagte Wagner. Diese Leistung, gepaart mit der Stadionatmosphäre mit 1000 zugelassenen Zuschauern im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion, machte Wagner Lust auf mehr. „Es war eigentlich das erste Mal seit langem keine klassische Regionalliga-Stimmung mehr, sondern es hat sich nach Profifußball angefühlt. Die Fans und die Bänke der beiden Mannschaften haben phasenweise richtig Zunder gegeben. Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn wir am Ende leider keine drei Punkte geholt haben.“ (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Bayreuth – SpVgg Unterhaching 2:1 (2:0)

SpVgg Unterhaching: Scherger – Bucher, Zimmermann, Pisot, Turtschan (85. Porta) - Grob (85. Mashigo) – Skarlatidis, Vunguidica (18. Schmid) – Ehlich – Hobsch, Hain.

Tore: 1:0 Ziereis (5.), 2:0 Nollenberger (29.), 2:1 Porta (90.) Schiedsrichter: Stefan Treiber (Zell-Bruck) – Zuschauer: 1000.