SpVgg Unterhaching verliert Generalprobe 1:3

Schlecht verteidigt: Die Abwehr um Hachings Torhüter Darmstädter kassiert nach Eckball das 0:1 © Robert Brouczek

Die Generalprobe der SpVgg Unterhaching vor dem Start der Regionalliga-Restrunde ist mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Gegen den Ligakonkurrenten SV Wacker Burghausen unterlagen die Rot-Blauen im Unterhachinger Sportpark mit 1:3 (0:2).

Unterhaching – Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti zufolge sei man von der Pleite im letzten Spiel der Wintervorbereitung allerdings gar nicht so enttäuscht, wenngleich man sich gewünscht habe, mit einem Sieg abzuschließen.

Das Hachinger Team um Cheftrainer Sandro Wagner offenbarte im oberbayerischen Derby auf der einen Seite in der Defensive ein Verhalten, bei dem es derzeit noch hakt. „An ein bis zwei Dingen müssen wir noch arbeiten“, fordert Kasparetti. Ganz konkret meinte der 38-Jährige damit unter anderem die Schwäche bei gegnerischen Standards, die Haching gegen Burghausen zeigte. Sowohl dem zwischenzeitlichen 0:1 durch Andreas Scheidl (16.) als auch dem folgenden 0:2 von Felix Bachschmid (38.) waren Eckbälle vorausgegangen. „Bei Standardsituationen müssen wir besser verteidigen. Eigentlich sind wir darin auch ganz gut, wie die Hinrunde gezeigt hat“, sagte Kasparetti.

In zwei anderen Bereichen will der Hachinger Trainer hingegen explizit gute Ansätze beobachtet haben. „Die Offensive und Fitness sehe ich positiv. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal zulegen können“, sagt Kasparetti. Mehr als zu einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des im defensiven Mittelfeld eingesetzten Christoph Ehlich per Distanzschuss (62.) hatte es für die SpVgg aber nicht mehr gereicht. Auf der Gegenseite fing sich die Heimelf nach einer Unachtsamkeit noch einen weiteren Gegentreffer durch Christoph Maier (79.).

Den starken Hachinger Angriffsaktionen sollten auf der Gegenseite auch entsprechende Abwehrleistungen gegenüberstehen. „Wir dürfen unser Heil nicht nur in der Offensive suchen. Sondern wir müssen unser Tor mit allem, was wir zur Verfügung haben, verteidigen“, fordert der Co-Trainer.

Inwieweit die Hachinger beim Start der Restrunde am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Spitzenreiter Bayreuth personell eine ähnliche Mannschaft wie gegen Burghausen aufbieten werden, wollte Kasparetti noch offen lassen. Insbesondere auch deshalb, weil man jede Woche auch parallel zu den Regionalliga-Spielen einige der jungen Athleten in der eigenen U19-Bundesligamannschaft einsetzen müsse. Der Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga habe laut Kasparetti zunächst Priorität. Dies zeigte sich auch gegen Burghausen personell. Ehlich musste in die Mittelfeldzentrale rutschen und der gelernte Mittelfeld-Defensivspezialist David Pisot agierte interimsmäßig auf der Position des Innenverteidigers.

Nötig war diese Umstellung, weil die Hachinger U19 zeitgleich am Samstag ihre Partie beim SC Freiburg zu absolvieren hatte. Mit von der Partie im Breisgau war der eine oder andere A-Junior, der ansonsten gegen Burghausen im Kader gewesen wäre. Der Kompromiss gegenüber den A-Junioren dürfte im weiteren Saisonverlauf noch etwas öfter vorkommen. „Zu Beginn der Rückrunde müssen wir in der U19 so schnell wie möglich Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Erst wenn wir das geschafft haben, können wir den Fokus der jungen Spieler auf den Regionalliga-Spielbetrieb stellen. Bis dahin müssen wir diese Spagat-Lösung bestmöglich umsetzen“, erklärt Kasparetti.

