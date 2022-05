SpVgg Unterhaching verpflichtet Maximilian Welzmüller

Willkommen im Sportpark: Trainer Sandro Wagner (rechts) begrüßt Maximilian Welzmüller. © SpVgg

Die SpVgg Unterhaching hat sich für die kommenden Aufgaben in der Fußball-Regionalliga mit Maximilian Welzmüller verstärkt. Der 32-Jährige kommt mit viel Erfahrung zurück in die Vorstadt und unterschreibt für zwei Jahre.

Unterhaching – Zuletzt spielte er für die Zweitvertretung des FC Bayern, lief in der Vergangenheit aber unter anderem auch für die SpVgg Greuther Fürth, den VfR Aalen und von 2012 bis 2014 für Haching auf. Cheftrainer Sandro Wagner freut sich, laut einer Pressemitteilung der SpVgg, „dass wir mit Maxi einen erfahrenen Allrounder verpflichten konnten, der seine Qualitäten in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt hat.“ Mit ihm sei Unterhaching noch mal variabler aufgestellt für die kommenden Aufgaben und „seine Erfahrung hilft unseren jüngeren Spielern in ihrer Entwicklung“.

Maximilian Welzmüller sagt: „Ich freue mich sehr über die kommende Zeit in Unterhaching. Ich kenne den Verein sehr gut und bin froh, dass ich die Möglichkeit habe wieder mit meinem Bruder zusammen zu spielen.“ Sein Ziel sei es, Haching weiterzuhelfen „und dafür werde ich alles geben“.