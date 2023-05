SpVgg Unterhaching – Viktoria Aschaffenburg LIVE: Gelingt dem Meister der siebte Sieg in Folge?

Von: Robin Hieke

Patrick Hobsch erzielte im Hinspiel den Siegtreffer zum 1:0. © IMAGO/Sven Leifer

Vergangene Woche krönte sich die SpVgg Unterhaching vorzeitig zum Meister. Gegen Viktoria Aschaffenburg will die Wagner-Elf den nächsten Erfolg feiern.

36. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen Viktoria Aschaffenburg

Unterhaching kann den siebten Sieg in Folge einfahren, Aschaffenburg kann noch Vierter werden

Anpfiff im Sportpark ist um 14. Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching – Aufbruchstimmung in Unterhaching: Mit dem 2:0-Sieg gegen die DJK Vilzing am vergangenen Wochenende hat die Wagner-Elf drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft klargemacht – so früh, wie zuvor nur einmal seit Gründung der Liga. 2017 hat es die Spielvereinigung sogar vier Spieltage vor Abschluss der Saison geschafft, sich den Meistertitel zu holen. Der ausgelassenen Stimmung sollte somit nichts im Wege stehen, wäre da nicht noch die offene Frage nach den Drittliga-Auflagen der Hachinger.

SpVgg Unterhaching: Reitet die Wagner-Elf weiter auf der Erfolgswelle?

Trotz des sicheren Meistertitels für die SpVgg sind noch drei Spieltage in der Regionalliga Bayern zu gehen. Der nächste Gegner: Viktoria Aschaffenburg. Die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz ist hinter Unterhaching und Bayern II das drittbeste Team der Rückrunde. In den vergangenen zehn Partien musste die Viktoria nur eine Niederlage einstecken. Machen die Aschaffenburger so weiter, können sie den Vierten, 1. FC Nürnberg II, noch ablösen.

Mit dem Meister aus Unterhaching hat die Viktoria allerdings ein dickes Brett zu bohren. Die Spielvereinigung hat seine letzten sechs Begegnungen allesamt für sich entschieden. Die Mannschaft von Sandro Wagner stellt mit nur 28 Gegentoren die beste Defensive der Liga und kann mit zwei weiteren Siegen die 90-Punkte-Marke knacken.

Knappe Hinspiel-Niederlage: Viktoria Aschaffenburg peilt Revanche an

Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern trafen die beiden Teams zuletzt aufeinander. Hachings Torjäger Patrick Hobsch avancierte damals zum Matchwinner. Sein Elfmeter in der 14. Spielminute reichte zum knappen 1:0-Auswärtssieg. Kann sich die Viktoria revanchieren und den Hachingern ein Bein stellen oder holt die Wagner-Elf den siebten Sieg in Serie? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Robin Hieke)