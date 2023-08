SpVgg Unterhaching empfängt Viktoria Köln zum Duell der Überraschungsteams

Von: Robert Gasser

Der frühere Hachinger Luca Marseiler (r.) spielt jetzt für Viktoria Köln. Als kleiner Bub kickte er beim SV-DJK Taufkirchen in der F-Jugend unter dem heutigen SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger. © Imago

Drei Spieltage sind in der 3. Liga absolviert, und noch immer ist die SpVgg Unterhaching ungeschlagen. Wie auch der FC Viktoria Köln.

Unterhaching – An diesem Samstag (14 Uhr) stellen sich die Kölner als ungeschlagener Tabellenführer im Unterhachinger Sportpark vor. Die beiden Kontrahenten gehören zurzeit zweifelsfrei zu den großen Überraschungen im deutschen Fußball. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen in der Liga, und beide Mannschaften haben sich in der ersten Pokalrunde überraschend gegen Erstligisten durchgesetzt: Die Hachinger schlugen den FC Augsburg 2:0, die Kölner den SV Werder Bremen mit 3:2.

Damit noch nicht genug der Gemeinsamkeiten. „Viktoria Köln ist ein ähnlicher Verein wie wir. Ein kleiner Verein mit einem familiären Zusammenhalt“, berichtet Hachings Cheftrainer Marc Unterberger und schiebt die Favoritenrolle den Rheinländern zu. Die Mannschaft sei noch gewachsener als die der SpVgg. „Das wird für uns eine große Herausforderung.“ Allzu klein müssen sich die Hachinger freilich auch nicht machen. „Man hat in den letzten Spielen gesehen, was wir zuhause können“, sagt Unterberger selbstbewusst.

Wiedersehen mit Ex-Hachingern Greger und Marseiler

In starker Form präsentierte sich in den letzten Spielen auch Hachings Angreifer Mathias Fetsch, der sich auch trotz der anhaltenden Hitzewelle im dritten Spiel der englischen Woche bereit fühlt: „Wir haben ein hohes Fitnesslevel. Aber natürlich sind wir alle froh, wenn es jetzt dann etwas runterkühlt. Aber die Vorzeichen auf ein gutes Heimspiel sind gegeben.

Bei Viktoria Köln spielen mit Christoph Greger und Luca Marseiler zwei frühere Unterhachinger, die Unterberger schon in der Jugend trainiert hat. Zu Luca Marseiler hat er eine ganz besondere Beziehung. Vor 19 Jahren trainierte Unterberger beim SV-DJK Taufkirchen die F-Jugend, in der Luca Marseiler als kleiner Bub spielte. Mit dessen Vater, Michal Marseiler, spielte Unterberger sogar noch in einer Mannschaft. „Ich bin persönlich mit der Familie Marseiler befreundet“, erzählt Unterberger. Da sei es schon etwas ganz besonderes, wenn „wir jetzt im Profibereich aufeinandertreffen“. (Robert Gasser)