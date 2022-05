Wagner: „Haben noch viel zu tun“ - SpVgg Unterhaching hat Luft nach oben

Von: Robert M. Frank

Die Hachinger Fans freuen sich über den deutlichen Aufwärtstrend ihrer Mannschaft. © Robert Brouczek

Nach zuletzt acht ungeschlagenen Spielen in Serie kann man bei der SpVgg Unterhaching durchaus zu dem Schluss kommen, dass es richtig gut läuft im Unterhachinger Sportpark.

Unterhaching – Nach dem 1:1 (0:1) am Freitagabend gegen den SV Viktoria Aschaffenburg attestierte SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner seiner Mannschaft jedoch eine andere Vorstellung. „Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Wir hatten viel zu wenig Intensität in den Zweikämpfen“, meinte der ehemalige Bundesliga-Stürmer. Gegen die clever und zielstrebig nach vorne spielenden Unterfranken wirkte auf der Gegenseite insbesondere das Hachinger Spiel gegen den Ball nicht so gut organisiert wie in den vorausgegangenen Partien. Wagner rechnete diesen Umstand vor allem Umstellungen in der Startelf zu.

In den vorangegangenen Begegnungen oftmals mit fast identischer Startformation ins Spiel gegangen, hat Wagner gegen Aschaffenburg diesmal Spielern aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance gegeben. Und mit sieben U19-Spielern in der Startelf zeigte sich der Tabellenvierte der Regionalliga Bayern insbesondere bei Ballverlusten sehr offen und ohne kompakter Tiefenstaffelung. Wenngleich Wagner die durchschnittliche Vorstellung ein bisschen wurmte, ließ er milde mit seinen Talenten walten. „Ihnen muss man auch mal Fehler zugestehen“, sagte Wagner.

Patrick Hobsch. © bro

Den ehrgeizigen Hachinger Cheftrainer ärgerte vor allem auch die Tatsache, dass seine Mannschaft mit dem Unentschieden gegen den Tabellenzehnten den Sprung auf Platz drei verpasst hatte. Den Blick auf die oberen Tabellenregionen wollen die Hachinger ab der kommenden Saison nie aus den Augen verlieren. Spätestens zur Saison 2024/2025 hat der Verein die Rückkehr in die 3. Liga als Ziel ausgegeben. Vor diesem Hintergrund muss die Mannschaft die dafür nötigen Leistungen regelmäßiger abrufen, um im Stile einer Spitzenmannschaft aufzutreten. Das weiß auch Wagner, der einer Euphorie im Unterhachinger Sportpark zum aktuellen Zeitpunkt einen klaren Dämpfer erteilt. „Wir werden von dem einen oder anderen ja für die kommende Saison als einer der Favoriten gehandelt. Wir sind im Moment weit davon entfernt, ein Mitfavorit zu sein. Wir haben noch super viel zu tun in den nächsten Monaten“, sagte Wagner.

In dieser Saison ist für die Hachinger Platz drei noch in greifbarer Nähe. In den drei noch verbleibenden Saisonspielen gegen den in der Rückrunde schwächelnden Tabellenelften TSV Buchbach sowie gegen die beiden abstiegsbedrohten Teams SpVgg Greuther Fürth II und TSV Rain/Lech müssten dafür Siege herausspringen. Nur dann könnten die Hachinger den derzeit zwei Punkte entfernten Tabellendritten Schweinfurt wohl noch überholen.

Und somit auch eine ordentliche Saison im ersten Jahr nach dem Drittliga-Abstieg mit einem starken Aufwärtstrend in der Rückrunde abschließen.