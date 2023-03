Hachings-Vizepräsident Wagstyl: „Unsere laufenden Kosten sind aktuell zu hoch“

Von: Patrik Stäbler

Aktionärsversammlung vor vollem Saal: Auf dem Podium sitzen Manfred Schwabl (l.), Präsident der SpVgg Unterhaching, und Dirk Monheim, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Fußball GmbH & Co. KGaA. © Patrik Stäbler

Stadionknatsch, Finanzprobleme, Trainerwechsel: Bei der Hauptversammlung der SpVgg Unterhaching ging es um brisante Themen. Im Interview bezieht Vizepräsident Peter Wagstyl Stellung dazu

Herr Wagstyl, welches Signal soll von der Hauptversammlung ausgehen?

Wir wollten die Chance nutzen und unseren Aktionären aufzeigen, dass wir in Unterhaching kontinuierlich an unseren Themen arbeiten – und an der Entwicklung des Vereins.

Peter Wagstyl: „Unser Ziel bleibt es, das Stadion in naher Zukunft zu erwerben.“ © Patrik Stäbler

Mehrere dieser Themen haben zuletzt für Schlagzeilen gesorgt – etwa der geplatzte Stadionkauf und die Kündigung des Pachtvertrags durch die Gemeinde. Präsident Manfred Schwabl hat bei der Versammlung gesagt: „Im Nachhinein hätten wir es cleverer machen können.“ Hat er Recht?

Wir wollen als Verein zum Thema Stadion erst mal keine Stellungnahmen mehr abgeben. Nur so viel: Wir können das Vorgehen des Gemeinderats nachvollziehen. Und wir sind aktuell in guten und sehr konstruktiven Gesprächen mit der Gemeinde. Unser Ziel bleibt es, das Stadion in naher Zukunft zu erwerben.

Was einen direkt zum Thema Finanzen bringt. Hier hat der Präsident einen „Konsolidierungskurs“ für nächste Saison angekündigt. Was bedeutet das konkret?

Es ist noch zu früh, um darauf eine Antwort zu geben. Wir müssen die Situation erst in den zuständigen Gremien analysieren und danach die nötigen Schritte beschließen.

Warum braucht es einen Konsolidierungskurs?

Weil unsere laufenden Kosten in der KGaA (Anm. d. Red.: die in eine Kapitalgesellschaft ausgegliederte Profiabteilung bis zur U16) aktuell zu hoch sind...

… was zu den Liquiditätsengpässen geführt hat, deretwegen teilweise Spielergehälter erst mit Verspätung bezahlt wurden.

Außerdem kommen die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinzu. Die Inflation und die Energiekrise machen alles teurer. Deshalb werden wir als Verein unsere Kostenstruktur für die Zukunft sauber aufstellen.

Und dann wird sich zeigen, ob die SpVgg – sofern es sportlich reicht – den Sprung in die 3. Liga wagt?

Auch hier kommt eine Prognose zu früh, schließlich kennen wir noch nicht mal die Auflagen des DFB. Wir haben unsere Unterlagen eingereicht, jetzt heißt es abwarten.

Gibt es bei der Aufstiegsfrage rote Linien, die der Verein nicht überschreiten wird?

Eine rote Linie ist unser Nachwuchsleistungszentrum. Wenn wir da Abstriche machen müssen, um aufzusteigen, dann werden wir diesen Schritt nicht tun.

Wäre die 3. Liga für Haching – aus wirtschaftlicher Sicht – eine Herausforderung?

Die 3. Liga ist eigentlich für jeden Verein eine wirtschaftliche Herausforderung. Die Anforderungen in dieser Spielklasse sind sehr hoch, etwa was das Stadion, das Organisatorische und den ganzen Spielbetrieb angeht. Gleichzeitig gibt es auf der Einnahmenseite aber zu wenig Fernsehgelder. Das macht das Wirtschaften in der 3. Liga so schwierig.

Unabhängig von der Liga wird der künftige Trainer Marc Unterberger heißen, der nach dieser Saison auf Sandro Wagner folgt. Bei der Hauptversammlung gab es vonseiten der Aktionäre auch skeptische Stimmen, die dem aktuellen U19-Coach diese Aufgabe nicht zutrauen. Können Sie derlei Sorgen nachvollziehen?

Nein, wir gehen den Weg mit Marc voll mit. Er ist es schon lange im Verein und hat in der Jugend gezeigt, dass er es kann. Marc Unterberger hat sich seine Chance verdient, und die werden wir ihm geben – so wie wir auch Sandro Wagner eine Chance gegeben haben. Trainer wie Christian Streich in Freiburg und Frank Schmitt in Heidenheim, die beide erfolgreich den Sprung von Jugend- zum Chefcoach geschafft haben, dienen uns dabei als Vorbild.

Das Gespräch führte Patrik Stäbler.