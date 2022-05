Volksfest-Stimmung in Haching

Von: Robert Gasser

Gute Laune zum Saisonende: Haching-Boss Manfred Schwabl. © Robert B rouczek

Am 14. Mai veranstaltet die SpVgg einen Familientag – Am Samstag zu Gast in Buchbach

Unterhaching – Der mögliche Neustart des insolventen Fußball-Drittligisten Türkgücü München in der Regionalliga Bayern sorgt weiter für Unmut. Manfred Schwabl, Präsident des Regionalligisten SpVgg Unterhaching, sieht durch die Pläne den Fairplay-Gedanken beschädigt. Nur wenige Wochen nach der Insolvenz „so zu tun als wäre nichts gewesen und wieder in der Regionalliga Bayern anzutreten, stellt für mich jeglichen Sportsgeist infrage“, sagte Haching-Boss (wir berichteten im überregionalen Sportteil).

Türkgücü hatte Ende März den Spielbetrieb eingestellt, erwägt aber für die kommende Saison einen neuen Anlauf auf den Profifußball eine Liga tiefer. „Eigentlich hätte ich große Lust, in der neuen Saison gegen Türkgücü zweimal gar nicht erst anzutreten, sondern in der Zeit als Alternative lieber zwei Benefizspiele für einen guten Zweck zu veranstalten. Dann ist wenigstens jemandem in Not geholfen und ich muss mich nicht zweimal 90 Minuten ärgern“, sagte Schwabl.

Derweil geht die aktuelle Saison für Haching langsam ihrem Ende entgegen. An diesem Samstag treten die Vorstädter um 17 Uhr beim TSV Buchbach an, es erwartet sie ein heißes Pflaster. Seit acht Spielen sind die Hachinger ungeschlagen, und das soll auch in Buchbach so bleiben. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gute und wichtige Schritte in unserer Entwicklung genommen. Auch wenn das Spiel gegen Aschaffenburg (1:1; die Red.) aufgezeigt hat, dass es noch ein weiter Weg ist, wollen wir gegen Buchbach den nächsten Schritt gehen“, sagt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. „Buchbach ist mit Sicherheit kein einfacher Gegner, gerade auswärts. Die Mannschaft ist aber gut vorbereitet und wir wollen drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen.“

Die Stimmung im Sportpark ist nach den zurückliegenden erfolgreichen Wochen entspannt. Und sie wird wohl noch besser, denn die SpVgg hat sich für ihre Fans und alle Familien der Region etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die SpVgg veranstaltet rund um das letzte Spiel der Saison am Samstag, 14. Mai, gegen den TSV Rain einen Familientag.

Von 9 bis 14 Uhr wird eigens für diesen Tag ein Funpark aufgebaut. Kinderkarussell, Hüpfburgen, Fußball-Dart, Lebendkicker, Dosenwerfen, Hau den Lukas und vieles mehr dürfen Kinder an diesem Samstag kostenlos nutzen. Zudem wird es einen Fußball- Challenge-Parkour geben, wo an verschiedenen Stationen das fußballerische Geschick getestet wird. Im Stadion findet derweil ein Funino-Turnier statt. Hierfür wurden Mannschaften (Jahrgang 2014) aus der Region eingeladen. Um 14 Uhr spielen dann die Profis der Spielvereinigung gegen den TSV 1896 Rain. Auch hierfür hat sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Stadionbesuch ist nämlich für alle kostenlos.

Auch für Verpflegung ist gesorgt. Der Biergarten des Hachinger Wirtshauses am Stadion wird extra für diesen Tag erweitert. Es gibt Ochsen am Spieß, Steckerlfisch, frisch gezapftes Bier und vieles mehr – Volksfeststimmung im Sportpark.

„Wir möchten unser Augenmerk im Sportpark zukünftig wieder mehr auf die Bedürfnisse von Familien und deren Kinder ausrichten. So ein Fest ist der ideale Startschuss dafür und wir sind froh, dass dies nun wieder in diesem Ausmaß möglich ist“, so Hachings Präsident Manfred Schwabl. „Ich freue mich sehr auf jedes glückliche Gesicht, das ich an diesem Tag im Stadion und am Gelände begrüßen darf.“

Freikarten

Es gibt mehrere Wege Freikarten für das Heimspiel gegen den TSV Rain zu erhalten. Alle Informationen dazu unter www.spvggunterhaching.de