Haching vor schwerem Heimspiel

Von: Robert M. Frank

Teilen

Haching-Präsident Manfred Schwabl nannte ihn zuletzt einen – im positiven Sinn – besessenen: Trainer Sandro Wagner, der nach der Saison im Sportpark aufhört. © Brouczek

Auf die SpVgg Unterhaching wartet an diesem Samstag (14 Uhr) das Heimspiel gegen den blendend aufgelegten 1. FC Nürnberg II.

Unterhaching – Nach den jüngsten Diskussionen um das Stadion sowie den Themen bei der Aktionärsversammlung der SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA am Donnerstag (wir berichteten), kann die SpVgg im heimischen Sportpark endlich wieder auf sportliche Aspekte blicken. Zwei Wochen nach dem gewonnen Top-Spiel gegen Würzburg trifft die Hachinger Mannschaft von Trainer Sandro Wagner am 30. Spieltag der Regionalliga Bayern auf den 1. FC Nürnberg II. Auf das 2:2 im Nachholspiel unter der Woche in Aubstadt gilt es für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern, wieder mehr als nur ein Punkt nachzulegen. „Wir müssen den Punkt mitnehmen und das Spiel abhaken. Hilft nichts, gegen Nürnberg wollen wir dann zu Hause wieder drei Punkte holen“, hatte sich Doppelpacker Patrick Hobsch nach dem 2:2 in Aubstadt gesagt.

Ein Erfolg gegen die Mittelfranken dürfte nicht ganz do einfach werden. Die Nürnberger sind in dieser Saison wieder blendend aufgelegt. Das Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern, das von 2017 bis 2021 stets unter den Top-Fünf mitspielte, hat sich im Vergleich zur ungewohnt schwachen Vorsaison (Platz elf) wieder gesteigert. Hinter den Hachingern ist die Zweitliga-Reserve die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Zudem besitzen die Nürnberger eine starke Offensive rund um ihren Top-Torjäger Leonardo Vonic. Der 19-jährige Deutsch-Kroate hat bisher 19 Saisontreffer erzielt und ist damit vor Hachings Patrick Hobsch (17) der beste Torschütze der Regionalliga Bayern.

Und auch ein Trainerwechsel vor wenigen Wochen hat bei der zweiten Mannschaft des „Club“ den Erfolgslauf nicht beeinträchtigt. Unter der Leitung des Trainers Vincent Novak, der auf den zur Nürnberger Profimannschaft als Co-Trainer gewechselten Cristian Fiel zur Winterpause gefolgt war, verloren die Clubberer keines der sechs Spiele. Vier Siegen stehen lediglich zwei Unentschieden (gegen Aschaffenburg und Eichstätt) gegenüber. Zuletzt siegten die Nürnberger souverän mit 3:0 in Pipinsried. „Nürnberg II ist spielerisch mit das Beste, was die Liga zu bieten hat. Von daher wird es eine hochattraktive Partie bei uns im Sportpark“, meint Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. Bei einem weiteren Hachinger Unentschieden gegen Nürnberg – es wäre dann das fünfte Remis in dann acht Duellen – könnte das Rennen um die Meisterschaft möglicherweise doch noch einmal spannend werden. Verfolger Würzburg hat am Spieltag mit seiner zeitgleichen Auswärtspartie beim abstiegsbedrohten TSV Buchbach nicht nur eine etwas einfachere Aufgabe als Haching. Sondern die aktuell acht Punkte entfernten Mainfranken haben auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Am kommenden Donnerstag treten die Würzburger Kickers beim Tabellenelften SpVgg Ansbach an.