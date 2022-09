SpVgg Unterhaching: Wagner schlägt Alarm

Von: Robert Gasser

Beim Auswärtssieg in Eichstätt hat es den nächsten Hachinger Leistungsträger erwicht: Sebastian Maier fällt die nächsten Wochen aus. © Sven Leifer

Hachings Verletzungsmisere weitet sich aus.

Unterhaching – „Wir sind natürlich sehr froh über die drei Punkte hier in Eichstätt“, sagte Cheftrainer Sandro Wagner nach dem 3:0-Auswärtssieg der SpVgg Unterhaching am Wochenende beim VfB Eichstätt. Allerdings wurde der Hachinger Sieg durch die Verletzung von Sebastian Maier getrübt. Er musste in der Anfangsphase der Partie wegen einer muskulären Verletzung im Adduktorenbereich ausgewechselt werden und fällt nun mehrere Wochen aus, wie die SpVgg gestern mitteilte.Im Heimspiel gegen den FC Pipinsried hatte es eine Woche zuvor Maximilian Welzmüller erwischt, der ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt worden war und anschließend gegen Eichstätt nicht auf dem Platz stehen konnte. Für die kommenden Spiele ist ein Einsatz ebenfalls noch fraglich.

Damit wächst die Liste der Verletzten auf acht Spieler an. Mit Kapitän Markus Schwabl, Ben Westermeier, Stephan Hain, Tizian Zimmermann, Florian Roggermeier und Dominik Stahl fehlen seit geraumer Zeit nicht nur bekannte Namen, sondern vor allem viel Qualität. Sandro Wagner: „Das ist schon extremes Pech, was uns über die gesamte Saison begleitet. Am meisten tut es mir für die Jungs persönlich leid, aber auch uns als Mannschaft treffen diese Ausfälle wahnsinnig hart. Ich bin stolz auf mein Team, wie es bislang mit den ständigen personellen Veränderungen umgeht. Das zeigt, was für eine verschworene Einheit wir inzwischen geworden sind. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir trotz der Schwierigkeiten weiter konstant Spiele gewinnen können.“ Am kommenden Freitag (19 Uhr) trifft Haching zuhause auf die SpVgg Ansbach, ehe es schon am darauffolgenden Montag, also nur drei Tage später, auswärts zu Türkgücü München geht. rg