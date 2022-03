SpVgg Unterhaching: Wiedersehen mit Stroh-Engel

Von: Robert M. Frank

Der frühere Haching-Angreifer Dominik Stroh-Engel stürmt jetzt für den FC Memmingen. © Archiv bro

Die SpVgg Unterhaching muss sich beim Auswärtsspiel (14 Uhr) beim FC Memmingen vom schwachen letzten Auftritt rehabilitieren und trifft im Allgäu auf alte Bekannte.

Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching ist in den kommenden Tagen Wiedergutmachung für die heftige 1:4-Pleite in der Vorwoche im Heimspiel gegen Eichstätt angesagt. Den Auftakt macht die erste von drei Partien innerhalb von sieben Tagen an diesem Samstag auswärts in Memmingen. „Die Niederlage gegen Eichstätt war übel aber gehört jetzt der Vergangenheit an. Wir haben in dieser Woche viel mit den Jungs gesprochen und aufgearbeitet.

Für Haching zählt nur ein Sieg

„Jetzt gilt der volle Fokus aber dem Spiel gegen Memmingen und darauf sind wir vorbereitet“, blickt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti voraus. Aus personeller Sicht muss die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner diesmal auf Markus Schwabl verzichten. Der Routinier, der gegen Eichstätt verletzungsbedingt ausgewechselt worden war, muss eine Rippenprellung auskurieren. Der 31-jährige Rechtsverteidiger muss wohl oder übel noch sowohl gegen Memmingen als auch am kommenden Dienstag in Eltersdorf aussetzen, um für das Derby am kommenden Freitag gegen den FC Bayern München II wieder rechtzeitig fit zu sein. Ebenso fallen der zuletzt aus dem Kader verbannte Felix Göttlicher (wir berichteten), die Langzeitverletzten Niclas Anspach und Dominik Stahl sowie der noch angeschlagene Angreifer José-Pierre Vunguidica aus. Die zuletzt gegen Eichstätt fehlenden U19-Spieler sind hingegen wieder mit an Bord.

Auf Seiten der Heimelf gibt es ein altbekanntes Gesicht. Der Ex-Hachinger Dominik Stroh-Engel hat sich in der Winterpause den Allgäuern angeschlossen und geht am Samstag in der modernen Memminger Arena gegen seinen ehemaligen Klub auf Torejagd. Während der 13. Der Regionalliga Bayern in der Offensive noch einigermaßen im Ligadurchschnitt liegt (36 Treffer), ist die Defensive die absolute Schwachstelle des FC. Mit 49 Gegentreffern gehört Memmingen zu den schlechtesten Teams der Liga. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass Memmingen nach einer verlängerten Winterpause mit drei Monaten ohne ein Pflichtspiel erstmals wieder antritt, geht Haching als Favorit ins Spiel. Alles andere als der sechste Hachinger Pflichtspielsieg im siebten Aufeinandertreffen in den vergangenen zehn Jahren ist aus Sicht Kasparettis nicht akzeptabel. „Wir wollen gegen den FCM drei Punkte holen und das ist alles, was zählt“, meint der Co-Trainer.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter -Bucher, Stiefler, Pisot, Turtschan - Grob - Ehlich, Skarlatidis - Zimmermann -Hain, Hobsch.