SpVgg Unterhaching: Den Vorsprung wahren

Von: Robert M. Frank

Die Haching-Fans haben zurzeit endlich mal wieder Grund zum Jubeln. Alle Kinder bis 14 Jahre haben am Samstag freien Eintritt. Die Begleitpersonen kommen für fünf Euro ins Stadion. © Robert Brouczek

FUSSBALL – REGIONALLIGA BAYERN Formstarke Hachinger empfangen VfB Eichstätt

Unterhaching – Neun Punkte Vorsprung hat Tabellenführer SpVgg Unterhaching auf Verfolger Würzburger Kickers – Bei noch sieben ausstehenden Punkten ein durchaujs respektables Polster. Den nächsten Schritt zur Meisterschaft wollen die Hachinger gleich im nächsten Anlauf im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Eichstätt mitnehmen.

Dabei erwartet die Hachinger, die wieder auf die Dienste von Maximilian Welzmüller zurückgreifen können, ein nicht einfach zu spielender Gegner. Die Mannschaft des erfahrenen Trainers Markus Mattes hat in diesem Kalenderjahr einen regelrechten Lauf. In der Hinrunde noch gegen den Abstieg spielend, haben die Eichstätter in den 13 Partien des laufenden Kalenderjahres erst drei Mal verloren. „Eichstätt hat sich in dieser Saison ordentlich zurückgekämpft“, meint Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti über den kommenden Gegner. „Viele Spieler in ihren Reihen strahlen Torgefahr aus, entsprechend fokussiert müssen wir die Partie angehen.“

Eichstätt kann in der Tat insbesondere in der Offensive punkten. Der Vizemeister der Regionalliga Bayern des Jahres 2019 hat mit Fabian Eberle (12 Saisontore) einen starken Torschützen in seinen Reihen. Und auch Daniel Haubner (11) sowie der ehemalige Hachinger Tobias Stoßberger (8) stehen dem Top-Torjäger in nichts nach. In den drei bisherigen Duellen gegen die Mannschaft aus der Kreisstadt im nördlichen Oberbayern haben die Hachinger schon einmal die Stärke am eigenen Leibe erfahren. Vor einem guten Jahr hatte der VfB mit 4:1 im Unterhachinger Sportpark deutlich gewonnen. Es war bis dato die höchste Heimniederlage der SpVgg seit dem letzten Regionalliga-Abstieg im Jahr 2021.

Für eine Wiederholung des letzten Aufeinandertreffens der beiden Teams im Unterhachinger Sportpark dürfte die SpVgg kräftig etwas dagegen haben. Auch wenn das Punktepolster auf Würzburg komfortabel ist, gilt es für den Spitzenreiter insbesondere bei den verbleibenden vier Heimspielen keine Punkte liegenzulassen. Allein vier Heimerfolge würden aller Voraussicht nach bereits die Hachinger Meisterschaft bedeuten. In den Heimspielen beabsichtigt der Verein auch noch einmal die Zuschauer zu mobilisieren. Vor dem Inklusionstag am 20. Mai im letzten Heimspiel gegen den TSV Rain/Lech (wir berichteten), bietet die SpVgg auch gegen Eichstätt eine Ticket-Aktion an. Alle Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt und alle Begleitpersonen bekommen für die Osttribüne für jeweils 5 Euro ein Ticket. Ab 12 Uhr können die Tickets an der Stadionkasse an der Osttribüne erworben werden.