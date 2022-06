Verstärkung von Türkgücü München

Von: Robert Gasser

Haching-Boss Manfred Schwabl heißt Sebastian Maier (l.) im Sportpark herzlich willkommen. © SpVgg Unterhaching

Haching verpflichtet Mittelfeldspieler Sebastian Maier

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching verpflichtet Sebastian Maier. Der 28-Jährige kommt mit langjähriger Profierfahrung in die Vorstadt und verstärkt die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner im offensiven Mittelfeld. In der Vergangenheit stand der gebürtige Landshuter bereits für den VfL Bochum, Hannover 96, den FC St. Pauli und den TSV 1860 München auf dem Platz. Zuletzt war er für Türkgücü München in der 3. Liga aktiv. Insgesamt absolvierte er zehn Einsätze in der 1. Bundesliga, 136 in der 2. Bundesliga und 21 in der 3. Liga, sowie zehn DFB-Pokalspiele Haching-Boss Manfred Schwabl über den Neuzugang: „Mit Basti haben wir einen gestandenen Profi aus der Region verpflichtet, der uns mit seiner Qualität sportlich sicher helfen wird und zudem seine Erfahrung an unsere Nachwuchstalente weitergeben kann. Außerdem passt er als bodenständiger, bayrischer Junge sehr gut in unsere Philosophie“

Sebastian Maier ist heiß auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zeit in Unterhaching. Ich möchte mich zunächst für das Vertrauen des Trainerteams und der Vereinsführung bedanken. Ich will meine Erfahrungen mit den jungen Spielern teilen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Ich kann es kaum erwarten der Mannschaft weiter zu helfen und werde alles dafür tun, mit dem Verein sportliche Erfolge feiern zu können.“

Derweil laufen die Vorbereitungen im Sportpark auf Hochtouren. Trainingsstart ist am Montag, 20. Juni, Auftakt in der Regionalliga am Donnerstag, 14. Juli, beim TSV Buchbach. rg