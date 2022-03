Stagnation beim FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Vier Unentschieden und zwei Niederlagen seit dem Neustart: Der FC Deisenhofen stagniert. Im heutigen Landkreis-Derby beim VfR Garching (18 Uhr) unternimmt der Bayernliga-Achte den nächsten Versuch, die Negativserie zu brechen. „Wenn man etwas Positives aus dieser Phase zieht, dann, dass du viel lernst. Als Spieler und als Trainer“, sagt Hannes Sigurdsson.

Deisenhofen –Der zum Saisonende scheidende Coach muss sich nach fast vier erfolgreichen Jahren zum Ende seiner Amtszeit hin einer ungewohnten Geduldsprobe unterziehen. Dabei sind die Herausforderungen unterschiedlich. Nach teils schwachen Auftritten überzeugte sein Team am Wochenende beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt II über weite Strecken, hätte den Sieg verdient gehabt. „Die Einstellung war überragend. Ich war stolz auf meine Mannschaft“, so Sigurdsson. Doch zwei vermeidbare Treffer, einer kurz nach dem Anstoß, einer kurz vor dem Abpfiff, verhinderten die Rückkehr in die Erfolgsspur. „Wir müssen aufhören, Tore herzuschenken. Auf der anderen Seite kann man auch sagen: Warum haben wir nicht das dritte Tor gemacht?“, betont der Trainer, dass hinten wie vorne derzeit die Selbstverständlichkeit der vergangenen Jahre fehlt.

Franz Perneker sieht die Lage nüchtern: „Drei Jahre ging es immer aufwärts, da ist es ganz normal, dass man mal auch auf der Stelle stehen bleibt.“ Der FCD-Manager weiß aber auch: „Wir müssen punkten.“ Schließlich liegt sein Team nur noch sieben Punkte vor der Abstiegsrelegationszone. Und so erwartet Perneker ein heißes Duell, auch wegen des Hinspiels: „Das wird Garching nicht vergessen haben.“ Beim 3:1-Sieg des FCD sah Keeper Enrico Caruso früh Rot, doch die Garchinger nutzten ihre Überzahl nicht, sondern dezimierten sich in der zweiten Halbzeit mit zwei überflüssigen Ampelkarten selbst. (um)

FC Deisenhofen: Caruso– Yimez, Nickl, Köber, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Mayer, Finster, Lucksch, Sagner, Bachhuber